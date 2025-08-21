Settimo Torinese, allarme scabbia nell'ospedale Civico

"Il reparto nella sua normale operatività quotidiana non è mai rimasto chiuso. Gli interventi di profilassi ambientale sono stati svolti nel momento in cui il reparto non è accessibile ai parenti". Il dottor Giuseppe Gulino, Direttore Sanitario dell'Ospedale Civico di Settimo Torinese, tranquillizza tutti sui casi di Scabbia che nei giorni scorsi hanno interessato il CAVS del suo ospedale, questo reparto di continuità assistenziale a valenza sanitaria che occupa l'intero primo piano della struttura 80 pazienti fragili che qui arrivano da altri nosocomi per la stabilizzazione del decorso clinico. L'11 agosto scorso un'operatrice sociosanitaria che lavora in questo reparto si è messa in malattia perché le è stata diagnosticata la Scabbia un'infezione dovuta ad un piccolo parassita tipica delle zone tropicali e dei luoghi con un basso livello di igiene e grande affollamento. Dopo qualche giorno un'anziana degente dello stesso reparto ha cominciato ad accusare i sintomi di questa malattia, innanzitutto un forte prurito ed è scattato l'allarme con due diverse azioni. "L'intervento sul paziente a base di prodotti terapeutici specifici come la Permetrina che è un unguento, una crema e soprattutto abbiamo messo in atto una profilassi ambientale con una disinfezione di tutti i locali". La Scabbia si trasmette non per vie aeree, ma per contatto. La degente infetta si trova ora in una stanza isolata e le sue condizioni migliorano. . .