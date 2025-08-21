Settimo Torinese, allarme scabbia nell'ospedale Civico

00:01:45 min
|
1 ora fa

"Il reparto nella sua normale operatività quotidiana non è mai rimasto chiuso. Gli interventi di profilassi ambientale sono stati svolti nel momento in cui il reparto non è accessibile ai parenti". Il dottor Giuseppe Gulino, Direttore Sanitario dell'Ospedale Civico di Settimo Torinese, tranquillizza tutti sui casi di Scabbia che nei giorni scorsi hanno interessato il CAVS del suo ospedale, questo reparto di continuità assistenziale a valenza sanitaria che occupa l'intero primo piano della struttura 80 pazienti fragili che qui arrivano da altri nosocomi per la stabilizzazione del decorso clinico. L'11 agosto scorso un'operatrice sociosanitaria che lavora in questo reparto si è messa in malattia perché le è stata diagnosticata la Scabbia un'infezione dovuta ad un piccolo parassita tipica delle zone tropicali e dei luoghi con un basso livello di igiene e grande affollamento. Dopo qualche giorno un'anziana degente dello stesso reparto ha cominciato ad accusare i sintomi di questa malattia, innanzitutto un forte prurito ed è scattato l'allarme con due diverse azioni. "L'intervento sul paziente a base di prodotti terapeutici specifici come la Permetrina che è un unguento, una crema e soprattutto abbiamo messo in atto una profilassi ambientale con una disinfezione di tutti i locali". La Scabbia si trasmette non per vie aeree, ma per contatto. La degente infetta si trova ora in una stanza isolata e le sue condizioni migliorano. . .

Kirghizistan, morto alpinista italiano durante soccorsi a collega russaKirghizistan, morto alpinista italiano durante soccorsi a collega russa
cronaca
Kirghizistan, morto alpinista italiano durante soccorsi a collega russa
00:01:15 min
| 1 ora fa
pubblicità
Bologna, travolto da muletto muore in azienda di MolinellaBologna, travolto da muletto muore in azienda di Molinella
cronaca
Bologna, travolto da muletto muore in azienda di Molinella
00:01:12 min
| 1 ora fa
ERROR! T13210825ERROR! T13210825
cronaca
I titoli di Sky TG24 del 21 agosto 2025 - edizione h13
00:01:38 min
| 5 ore fa
Farmaci israeliani buttati nel cestino: le scuse dei mediciFarmaci israeliani buttati nel cestino: le scuse dei medici
cronaca
Farmaci israeliani buttati nel cestino: le scuse dei medici
00:01:43 min
| 6 ore fa
Maltempo in Veneto, allagamenti a Spinea e MiranoMaltempo in Veneto, allagamenti a Spinea e Mirano
cronaca
Maltempo in Veneto, allagamenti a Spinea e Mirano
00:00:59 min
| 6 ore fa
Maltempo Veneto, sottopasso allagato: salvata una donnaMaltempo Veneto, sottopasso allagato: salvata una donna
cronaca
Maltempo Veneto, sottopasso allagato: salvata una donna
00:00:23 min
| 6 ore fa
Milano, sgomberato storico centro sociale LeoncavalloMilano, sgomberato storico centro sociale Leoncavallo
cronaca
Milano, sgomberato storico centro sociale Leoncavallo
00:01:00 min
| 6 ore fa
Maltempo,record di fulmini in ToscanaMaltempo,record di fulmini in Toscana
cronaca
Maltempo, record di fulmini in Toscana
00:01:15 min
| 6 ore fa
Maltempo in Toscana, in Maremma allagamenti e alberi cadutiMaltempo in Toscana, in Maremma allagamenti e alberi caduti
cronaca
Maltempo in Toscana, in Maremma allagamenti e alberi caduti
00:01:04 min
| 7 ore fa
Maltempo in Veneto: allagamenti a Padova, Mestre e MargheraMaltempo in Veneto: allagamenti a Padova, Mestre e Marghera
cronaca
Maltempo in Veneto: allagamenti a Padova, Mestre e Marghera
00:00:57 min
| 7 ore fa
Maltempo in Italia, cinque regioni in allerta arancioneMaltempo in Italia, cinque regioni in allerta arancione
cronaca
Maltempo in Italia, cinque regioni in allerta arancione
00:01:00 min
| 7 ore fa
Maltempo Versilia, crolli e allagamenti a ViareggioMaltempo Versilia, crolli e allagamenti a Viareggio
cronaca
Maltempo Versilia, crolli e allagamenti a Viareggio
00:00:28 min
| 7 ore fa
Kirghizistan, morto alpinista italiano durante soccorsi a collega russaKirghizistan, morto alpinista italiano durante soccorsi a collega russa
cronaca
Kirghizistan, morto alpinista italiano durante soccorsi a collega russa
00:01:15 min
| 1 ora fa
Bologna, travolto da muletto muore in azienda di MolinellaBologna, travolto da muletto muore in azienda di Molinella
cronaca
Bologna, travolto da muletto muore in azienda di Molinella
00:01:12 min
| 1 ora fa
ERROR! T13210825ERROR! T13210825
cronaca
I titoli di Sky TG24 del 21 agosto 2025 - edizione h13
00:01:38 min
| 5 ore fa
Farmaci israeliani buttati nel cestino: le scuse dei mediciFarmaci israeliani buttati nel cestino: le scuse dei medici
cronaca
Farmaci israeliani buttati nel cestino: le scuse dei medici
00:01:43 min
| 6 ore fa
Maltempo in Veneto, allagamenti a Spinea e MiranoMaltempo in Veneto, allagamenti a Spinea e Mirano
cronaca
Maltempo in Veneto, allagamenti a Spinea e Mirano
00:00:59 min
| 6 ore fa
Maltempo Veneto, sottopasso allagato: salvata una donnaMaltempo Veneto, sottopasso allagato: salvata una donna
cronaca
Maltempo Veneto, sottopasso allagato: salvata una donna
00:00:23 min
| 6 ore fa
Milano, sgomberato storico centro sociale LeoncavalloMilano, sgomberato storico centro sociale Leoncavallo
cronaca
Milano, sgomberato storico centro sociale Leoncavallo
00:01:00 min
| 6 ore fa
Maltempo,record di fulmini in ToscanaMaltempo,record di fulmini in Toscana
cronaca
Maltempo, record di fulmini in Toscana
00:01:15 min
| 6 ore fa
Maltempo in Toscana, in Maremma allagamenti e alberi cadutiMaltempo in Toscana, in Maremma allagamenti e alberi caduti
cronaca
Maltempo in Toscana, in Maremma allagamenti e alberi caduti
00:01:04 min
| 7 ore fa
Maltempo in Veneto: allagamenti a Padova, Mestre e MargheraMaltempo in Veneto: allagamenti a Padova, Mestre e Marghera
cronaca
Maltempo in Veneto: allagamenti a Padova, Mestre e Marghera
00:00:57 min
| 7 ore fa
Maltempo in Italia, cinque regioni in allerta arancioneMaltempo in Italia, cinque regioni in allerta arancione
cronaca
Maltempo in Italia, cinque regioni in allerta arancione
00:01:00 min
| 7 ore fa
Maltempo Versilia, crolli e allagamenti a ViareggioMaltempo Versilia, crolli e allagamenti a Viareggio
cronaca
Maltempo Versilia, crolli e allagamenti a Viareggio
00:00:28 min
| 7 ore fa
Playlist di tendenza
pubblicità