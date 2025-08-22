Sgombero Leoncavallo, corteo il 6 settembre

00:01:42 min
|
2 ore fa

L'edificio è sigillato, lucchetti a tutte le porte, sistema d'allarme ripristinato, sono stati persino demoliti i servizi igienici, e all'esterno la pattuglia fissa delle forze dell'ordine. Così appare l'ex cartiera della famiglia Cabassi occupata per 31 anni dai Leoncavallini, all'indomani del blitz a sorpresa dell'ufficiale giudiziario, che ha dato il via allo sfratto esecutivo. Uno sgombero. annunciato la prima volta nel 2003, andato in porto dopo 130 tentativi falliti. Questa volta il blitz è stato anticipato rispetto alla data stabilita del 9 settembre lasciando interdetta la stessa amministrazione comunale. L'imbarazzo istituzionale è ancora palpabile dopo l'irritazione del sindaco Beppe Sala, che rivela di essere stato informato con una telefonata dal Prefetto Claudio Sgaraglia mentre lo sgombero era iniziato. Il Leoncavallo dice Sala ha un valore storico e sociale nella nostra città e deve continuare a emettere cultura chiaramente in un contesto di legalità. Da tempo Palazzo Marino cerca una soluzione che accontenti tutti, l'ipotesi su cui lavorano i tecnici insieme all'associazione Mamme del Leoncavallo, è quella di una nuova sede in uno stabile comunale in via San Dionigi, quartiere Porto di Mare, periferia sud est della città. Ora il tempo stringe, gli attivisti hanno indetto una manifestazione nazionale il 6 settembre prossimo per rivendicare il proprio diritto a una sede. Un corteo dicono, non del Leoncavallo, ma di tutta la città. .

