Siti sessisti, identificato un gestore. Funaro: denunciate

Dietro Bos Miao c'è un nome vero Vittorio Vitiello ha 45 anni, è originario di Pompei, ma vive a Firenze ed è Amministratore di una società che si occupa di campagne pubblicitarie. Sul sito dal nome esplicativo appoggiato su server esteri le immagini prese dai Social, di attrici, politiche, Influencer e giornaliste, si offrono anche contenuti sessualmente espliciti come da definizione riportata. Vitiello è stato già ascoltato dagli investigatori, il suo nome non è nuovo alla Polizia Postale. Alcuni anni fa nel 2019 era stato intercettato sempre per la diffusione di foto di personaggi pubblici. Nell'homepage si legge che tutte le discussioni sono state rimosse e viene fornito un indirizzo per farsi raggiungere da chi fa le indagini. Qui si trova anche una difesa dell'Amministratore o chi per lui vengono smentite ufficialmente le accuse di estorsione, ma la vicenda su cui indaga la Procura di Roma avrà un seguito. Tra i reati che potrebbero essere perseguiti ci sono la diffusione illecita di immagini, la diffamazione e l'estorsione. Ma se c'è stato un inizio lo si deve alle vittime che hanno avuto il coraggio di denunciare tra queste Sara Funaro, Sindaca di Firenze. "Ho sporto denuncia non solo per me, ma per tutte le donne e invito tutte a farlo quando accadono episodi simili. denunciate, non tacete, non lasciate che restino sotto silenzio fatti gravi e vergognosi come questo". Perché di siti o gruppi Social della vergogna, come è già stato appurato, l'online è zeppo. .