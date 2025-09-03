Siti sessisti, identificato un gestore. Funaro: denunciate

00:01:35 min
|
37 minuti fa

Dietro Bos Miao c'è un nome vero Vittorio Vitiello ha 45 anni, è originario di Pompei, ma vive a Firenze ed è Amministratore di una società che si occupa di campagne pubblicitarie. Sul sito dal nome esplicativo appoggiato su server esteri le immagini prese dai Social, di attrici, politiche, Influencer e giornaliste, si offrono anche contenuti sessualmente espliciti come da definizione riportata. Vitiello è stato già ascoltato dagli investigatori, il suo nome non è nuovo alla Polizia Postale. Alcuni anni fa nel 2019 era stato intercettato sempre per la diffusione di foto di personaggi pubblici. Nell'homepage si legge che tutte le discussioni sono state rimosse e viene fornito un indirizzo per farsi raggiungere da chi fa le indagini. Qui si trova anche una difesa dell'Amministratore o chi per lui vengono smentite ufficialmente le accuse di estorsione, ma la vicenda su cui indaga la Procura di Roma avrà un seguito. Tra i reati che potrebbero essere perseguiti ci sono la diffusione illecita di immagini, la diffamazione e l'estorsione. Ma se c'è stato un inizio lo si deve alle vittime che hanno avuto il coraggio di denunciare tra queste Sara Funaro, Sindaca di Firenze. "Ho sporto denuncia non solo per me, ma per tutte le donne e invito tutte a farlo quando accadono episodi simili. denunciate, non tacete, non lasciate che restino sotto silenzio fatti gravi e vergognosi come questo". Perché di siti o gruppi Social della vergogna, come è già stato appurato, l'online è zeppo. .

ERROR! T13030925ERROR! T13030925
cronaca
I titoli di Sky TG24 del 3 settembre, edizione delle 13
00:01:38 min
| 24 minuti fa
pubblicità
Sentenza a Ciro Grillo e suoi amici rimandata per lutto in tribunaleSentenza a Ciro Grillo e suoi amici rimandata per lutto in tribunale
cronaca
Sentenza a Ciro Grillo e suoi amici rimandata per lutto in tribunale
00:01:47 min
| 24 minuti fa
Maltempo, nubifragio e allagamenti a TriesteMaltempo, nubifragio e allagamenti a Trieste
cronaca
Maltempo, nubifragio e allagamenti a Trieste
00:00:18 min
| 2 ore fa
ERROR! T08030925ERROR! T08030925
cronaca
I titoli di Sky TG24 del 3 settembre: edizione delle 8
00:01:38 min
| 5 ore fa
ERROR! WEB0309000ERROR! WEB0309000
cronaca
La rassegna stampa di Sky TG24 del 3 settembre
00:23:06 min
| 6 ore fa
Addio a Emilio Fede, una vita in tv tra Rai e MediasetAddio a Emilio Fede, una vita in tv tra Rai e Mediaset
cronaca
Addio a Emilio Fede, una vita in tv tra Rai e Mediaset
00:02:21 min
| 16 ore fa
Delitto Tramontano, i giudici escludono la premeditazioneDelitto Tramontano, i giudici escludono la premeditazione
cronaca
Delitto Tramontano, i giudici escludono la premeditazione
00:01:20 min
| 17 ore fa
Genova, indagato il compagno della donna morta precipitata dalle scaleGenova, indagato il compagno della donna morta precipitata dalle scale
cronaca
Genova, indagato compagno donna morta precipitata da scale
00:01:14 min
| 17 ore fa
Stupro nel Milanese, c'è una traccia biologica dell'aggressoreStupro nel Milanese, c'è una traccia biologica dell'aggressore
cronaca
Stupro nel Milanese, traccia biologica dell'aggressore
00:02:03 min
| 17 ore fa
Calciatore pestato, giovane aggredito da genitore di una squadra avversariaCalciatore pestato, giovane aggredito da genitore di una squadra avversaria
cronaca
Calciatore pestato, giovane aggredito da genitore avversari
00:01:35 min
| 18 ore fa
Ancora sbarchi a Lampedusa.10 anni fa la morte di Aylan KurdiAncora sbarchi a Lampedusa.10 anni fa la morte di Aylan Kurdi
cronaca
Ancora sbarchi a Lampedusa.10 anni fa la morte di Aylan Kurdi
00:01:56 min
| 18 ore fa
ERROR! T19020925ERROR! T19020925
cronaca
I titoli di Sky TG24 del 2 settembre, edizione delle 19
00:01:38 min
| 18 ore fa
ERROR! T13030925ERROR! T13030925
cronaca
I titoli di Sky TG24 del 3 settembre, edizione delle 13
00:01:38 min
| 24 minuti fa
Sentenza a Ciro Grillo e suoi amici rimandata per lutto in tribunaleSentenza a Ciro Grillo e suoi amici rimandata per lutto in tribunale
cronaca
Sentenza a Ciro Grillo e suoi amici rimandata per lutto in tribunale
00:01:47 min
| 24 minuti fa
Maltempo, nubifragio e allagamenti a TriesteMaltempo, nubifragio e allagamenti a Trieste
cronaca
Maltempo, nubifragio e allagamenti a Trieste
00:00:18 min
| 2 ore fa
ERROR! T08030925ERROR! T08030925
cronaca
I titoli di Sky TG24 del 3 settembre: edizione delle 8
00:01:38 min
| 5 ore fa
ERROR! WEB0309000ERROR! WEB0309000
cronaca
La rassegna stampa di Sky TG24 del 3 settembre
00:23:06 min
| 6 ore fa
Addio a Emilio Fede, una vita in tv tra Rai e MediasetAddio a Emilio Fede, una vita in tv tra Rai e Mediaset
cronaca
Addio a Emilio Fede, una vita in tv tra Rai e Mediaset
00:02:21 min
| 16 ore fa
Delitto Tramontano, i giudici escludono la premeditazioneDelitto Tramontano, i giudici escludono la premeditazione
cronaca
Delitto Tramontano, i giudici escludono la premeditazione
00:01:20 min
| 17 ore fa
Genova, indagato il compagno della donna morta precipitata dalle scaleGenova, indagato il compagno della donna morta precipitata dalle scale
cronaca
Genova, indagato compagno donna morta precipitata da scale
00:01:14 min
| 17 ore fa
Stupro nel Milanese, c'è una traccia biologica dell'aggressoreStupro nel Milanese, c'è una traccia biologica dell'aggressore
cronaca
Stupro nel Milanese, traccia biologica dell'aggressore
00:02:03 min
| 17 ore fa
Calciatore pestato, giovane aggredito da genitore di una squadra avversariaCalciatore pestato, giovane aggredito da genitore di una squadra avversaria
cronaca
Calciatore pestato, giovane aggredito da genitore avversari
00:01:35 min
| 18 ore fa
Ancora sbarchi a Lampedusa.10 anni fa la morte di Aylan KurdiAncora sbarchi a Lampedusa.10 anni fa la morte di Aylan Kurdi
cronaca
Ancora sbarchi a Lampedusa.10 anni fa la morte di Aylan Kurdi
00:01:56 min
| 18 ore fa
ERROR! T19020925ERROR! T19020925
cronaca
I titoli di Sky TG24 del 2 settembre, edizione delle 19
00:01:38 min
| 18 ore fa
Playlist di tendenza
pubblicità