Siti sessisti, la Procura di Roma verso maxi inchiesta

00:01:44 min
|
32 minuti fa

Dopo il vertice in procura a Roma con l'obiettivo di delineare i contorni e decidere come muoversi nella vicenda di siti sessisti, che hanno diffuso immagini private di donne senza alcun consenso, arriva il primo passo. Il procuratore aggiunto Cascini, che coordina le indagini della polizia postale, ha aperto un fascicolo in relazione al gruppo Facebook mia moglie. Il reato ipotizzato è quello di revenge porn. Ora l'attesa è tutta, per la prima informativa della postale relativa all'altro gruppo social dal nome che lascia poco spazio all'immaginazione, sul quale sono state diffuse foto rubate a politiche, influencer, attrici, giornaliste, anche in questo caso senza alcun consenso e non si esclude che si vada verso una maxi inchiesta che cioè i magistrati possano far confluire all'interno del fascicolo appena aperto anche l'incartamento relativo all'altra piattaforma un'inchiesta di vaste proporzioni, dunque, che ha portato alla luce un sistema organizzato di violenza digitale che ha coinvolto non solo migliaia di donne, ma forse anche minorenni. Intanto la Procura di Firenze si muove in parallelo e apre un'inchiesta per diffamazione ai danni della sindaca Funaro, anche lei finita sulla piattaforma online. Per ciò che riguarda la maxi inchiesta di Roma potrebbero essere aggiunte nuove ipotesi di reato, non più soltanto il revenge porn, ma anche la diffamazione e l'estorsione per le richieste di denaro ricevute da donne e dagli stessi utenti, le prime per far cancellare le loro immagini, gli altri, per essere eliminati dall'elenco degli iscritti. .

Processo Grillo J, rimandata udienza per lutto in tribunaleProcesso Grillo J, rimandata udienza per lutto in tribunale
cronaca
Processo Grillo J, rimandata udienza per lutto in tribunale
00:01:56 min
| 32 minuti fa
pubblicità
Timeline, l'allarme dell'Oms sulla salute mentale e Venezia 82Timeline, l'allarme dell'Oms sulla salute mentale e Venezia 82
cronaca
Timeline, l'allarme dell'Oms sulla salute mentale e Venezia 82
00:25:34 min
| 32 minuti fa
ERROR! iller prostitute, omicidio Paun premeditato e inconcorsoERROR! iller prostitute, omicidio Paun premeditato e inconcorso
cronaca
Killer prostitute, omicidio Paun premeditato e in concorso
00:01:14 min
| 32 minuti fa
ERROR! T13030925ERROR! T13030925
cronaca
I titoli di Sky TG24 del 3 settembre, edizione delle 13
00:01:38 min
| 6 ore fa
Sentenza a Ciro Grillo e suoi amici rimandata per lutto in tribunaleSentenza a Ciro Grillo e suoi amici rimandata per lutto in tribunale
cronaca
Sentenza a Ciro Grillo e suoi amici rimandata per lutto in tribunale
00:01:47 min
| 6 ore fa
Siti sessisti, identificato un gestore. Funaro: denunciateSiti sessisti, identificato un gestore. Funaro: denunciate
cronaca
Siti sessisti, identificato un gestore. Funaro: denunciate
00:01:35 min
| 6 ore fa
Maltempo, nubifragio e allagamenti a TriesteMaltempo, nubifragio e allagamenti a Trieste
cronaca
Maltempo, nubifragio e allagamenti a Trieste
00:00:18 min
| 8 ore fa
ERROR! T08030925ERROR! T08030925
cronaca
I titoli di Sky TG24 del 3 settembre: edizione delle 8
00:01:38 min
| 10 ore fa
ERROR! WEB0309000ERROR! WEB0309000
cronaca
La rassegna stampa di Sky TG24 del 3 settembre
00:23:06 min
| 11 ore fa
Addio a Emilio Fede, una vita in tv tra Rai e MediasetAddio a Emilio Fede, una vita in tv tra Rai e Mediaset
cronaca
Addio a Emilio Fede, una vita in tv tra Rai e Mediaset
00:02:21 min
| 22 ore fa
Delitto Tramontano, i giudici escludono la premeditazioneDelitto Tramontano, i giudici escludono la premeditazione
cronaca
Delitto Tramontano, i giudici escludono la premeditazione
00:01:20 min
| 23 ore fa
Genova, indagato il compagno della donna morta precipitata dalle scaleGenova, indagato il compagno della donna morta precipitata dalle scale
cronaca
Genova, indagato compagno donna morta precipitata da scale
00:01:14 min
| 23 ore fa
Processo Grillo J, rimandata udienza per lutto in tribunaleProcesso Grillo J, rimandata udienza per lutto in tribunale
cronaca
Processo Grillo J, rimandata udienza per lutto in tribunale
00:01:56 min
| 32 minuti fa
Timeline, l'allarme dell'Oms sulla salute mentale e Venezia 82Timeline, l'allarme dell'Oms sulla salute mentale e Venezia 82
cronaca
Timeline, l'allarme dell'Oms sulla salute mentale e Venezia 82
00:25:34 min
| 32 minuti fa
ERROR! iller prostitute, omicidio Paun premeditato e inconcorsoERROR! iller prostitute, omicidio Paun premeditato e inconcorso
cronaca
Killer prostitute, omicidio Paun premeditato e in concorso
00:01:14 min
| 32 minuti fa
ERROR! T13030925ERROR! T13030925
cronaca
I titoli di Sky TG24 del 3 settembre, edizione delle 13
00:01:38 min
| 6 ore fa
Sentenza a Ciro Grillo e suoi amici rimandata per lutto in tribunaleSentenza a Ciro Grillo e suoi amici rimandata per lutto in tribunale
cronaca
Sentenza a Ciro Grillo e suoi amici rimandata per lutto in tribunale
00:01:47 min
| 6 ore fa
Siti sessisti, identificato un gestore. Funaro: denunciateSiti sessisti, identificato un gestore. Funaro: denunciate
cronaca
Siti sessisti, identificato un gestore. Funaro: denunciate
00:01:35 min
| 6 ore fa
Maltempo, nubifragio e allagamenti a TriesteMaltempo, nubifragio e allagamenti a Trieste
cronaca
Maltempo, nubifragio e allagamenti a Trieste
00:00:18 min
| 8 ore fa
ERROR! T08030925ERROR! T08030925
cronaca
I titoli di Sky TG24 del 3 settembre: edizione delle 8
00:01:38 min
| 10 ore fa
ERROR! WEB0309000ERROR! WEB0309000
cronaca
La rassegna stampa di Sky TG24 del 3 settembre
00:23:06 min
| 11 ore fa
Addio a Emilio Fede, una vita in tv tra Rai e MediasetAddio a Emilio Fede, una vita in tv tra Rai e Mediaset
cronaca
Addio a Emilio Fede, una vita in tv tra Rai e Mediaset
00:02:21 min
| 22 ore fa
Delitto Tramontano, i giudici escludono la premeditazioneDelitto Tramontano, i giudici escludono la premeditazione
cronaca
Delitto Tramontano, i giudici escludono la premeditazione
00:01:20 min
| 23 ore fa
Genova, indagato il compagno della donna morta precipitata dalle scaleGenova, indagato il compagno della donna morta precipitata dalle scale
cronaca
Genova, indagato compagno donna morta precipitata da scale
00:01:14 min
| 23 ore fa
Playlist di tendenza
pubblicità