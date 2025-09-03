Siti sessisti, la Procura di Roma verso maxi inchiesta

Dopo il vertice in procura a Roma con l'obiettivo di delineare i contorni e decidere come muoversi nella vicenda di siti sessisti, che hanno diffuso immagini private di donne senza alcun consenso, arriva il primo passo. Il procuratore aggiunto Cascini, che coordina le indagini della polizia postale, ha aperto un fascicolo in relazione al gruppo Facebook mia moglie. Il reato ipotizzato è quello di revenge porn. Ora l'attesa è tutta, per la prima informativa della postale relativa all'altro gruppo social dal nome che lascia poco spazio all'immaginazione, sul quale sono state diffuse foto rubate a politiche, influencer, attrici, giornaliste, anche in questo caso senza alcun consenso e non si esclude che si vada verso una maxi inchiesta che cioè i magistrati possano far confluire all'interno del fascicolo appena aperto anche l'incartamento relativo all'altra piattaforma un'inchiesta di vaste proporzioni, dunque, che ha portato alla luce un sistema organizzato di violenza digitale che ha coinvolto non solo migliaia di donne, ma forse anche minorenni. Intanto la Procura di Firenze si muove in parallelo e apre un'inchiesta per diffamazione ai danni della sindaca Funaro, anche lei finita sulla piattaforma online. Per ciò che riguarda la maxi inchiesta di Roma potrebbero essere aggiunte nuove ipotesi di reato, non più soltanto il revenge porn, ma anche la diffamazione e l'estorsione per le richieste di denaro ricevute da donne e dagli stessi utenti, le prime per far cancellare le loro immagini, gli altri, per essere eliminati dall'elenco degli iscritti. .