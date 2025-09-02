Siti sessisti, spunta un giro di estorsioni

Non ci sono ancora indagati, sotto la lente degli investigatori sono finite alcune persone che sono state già identificate, mentre prende forma un grosso giro di estorsioni. Una delle figure chiave dello scandalo sui siti sessisti è l'uomo che gestiva la comunicazione con le donne che chiedevano la rimozione dei contenuti offensivi. Non ha mai fornito le sue generalità alle vittime della violenza online, usava un nickname, era lui che fissava un tariffario, pacchetti da 350 € per i casi più facili che richiedevano poche ore o giorni di lavoro per la rimozione dei contenuti fino a oltre 2000 € per i casi che avevano bisogno di qualche mese per ripulire la rete. quando si trattava di pagare, faceva in modo che i soldi andassero a finire nei conti di due avvocatesse, i cui nomi però non compaiono in nessun albo e su cui sono in corso delle verifiche. Le due donne avevano il compito di ricevere ed attestare che i pagamenti fossero andati a buon fine. Un vero e proprio business, un giro d'affari che prefigura a tutti gli effetti il reato di estorsione un'altra figura finita al centro delle indagini. della Polizia Postale è quella di Roberto Maggio, romano di origini domiciliato tra Sofia e Dubai. "Non sono io il gestore dei siti", spiega in un'intervista la sua società associata ai siti sessisti, gestisce solo i sistemi di pagamento all'estero si concentra dunque solo sulle transazioni e non sui contenuti. Maggio, già contattato dagli investigatori italiani, è convinto che presto si arriverà ad identificare il vero proprietario. Intanto, mentre si aspettano le decisioni della Procura di Roma, l'avvocata Bernardini De Pace, dopo aver raccolto centinaia di segnalazioni, lancia una class action per dare più forza alle donne. Insieme ad un pool di 12 legali, avvierà cause civili per ottenere i risarcimenti dalle piattaforme. . .