Sito sessista, individuato gestore: 45enne residente Toscana

Ha un nome l'amministratore del sito al centro dello scandalo di questi giorni. Ha 45 anni, originario di Pompei e residente a Scandicci, proprietario di una società specializzata in campagne pubblicitarie e organizzazione di eventi con l'ausilio di social e l'utilizzo anche di influencer. Ci sarebbe proprio lui, secondo gli investigatori dietro alle richieste economiche fatte alle donne che finivano on line Sul sito ormai chiuso venivano condivise dagli utenti registrati le foto e i video anche di donne famose senza il loro consenso. Immagini accompagnate quasi sempre da insulti, frasi oscene e volgari. L'uomo è stato già ascoltato dopo la denuncia della sindaca di Firenze Sara Funaro, finita anche lei insieme ad altre esponenti politiche in pasto a commenti offensivi. Secondo alcune testimonianze. le foto non solo venivano rubate dai profili social, in alcuni casi venivano scattate all'insaputa delle dirette interessate, scatti che puntualmente diventavano oggetto di estorsione. Per la rimozione venivano chiesti tanti soldi ed era lui che fissava il tariffario pacchetti da 350 Euro fino a oltre 2000 Euro per estorcere denaro l'uomo avrebbe usato diversi nickname, a volte presentandosi come collaboratore della polizia postale. Sul caso si è tenuto un vertice in procura a Roma. Gli investigatori della polizia postale hanno incontrato per circa due ore il procuratore aggiunto Giuseppe Cascini, che si avvia ad aprire un fascicolo. Fra i reati ipotizzati dai magistrati romani, la diffusione illecita di immagini e video sessualmente espliciti, diffamazione aggravata ed estorsione. .

