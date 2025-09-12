Spazio e difesa, Kubilius: UE quintuplica i fondi nel bilancio

00:02:00 min
|
54 minuti fa

Così il Commissario europeo alla Difesa e allo Spazio, Andrius Kubilius, che dal palco degli Stati Generali della sede ESA di Frascati annuncia anche che l'Europa sta quintuplicando il bilancio per la Difesa e lo Spazio fino a 131 miliardi di euro, precisando però che i fondi da soli non saranno sufficienti. Servono molti più satelliti di fronte a minacce sempre più complesse: guerra ibrida, droni e fake news fanno dello Spazio un elemento fondamentale per garantire la Difesa. Dello stesso avviso il direttore generale dell'Agenzia Spaziale Europea. "Lavoriamo su tutto quello che sono progetti di implementazione di infrastrutture comuni europee, da anni. Copernicus o Galileo, progetti che servono a gestire meglio la resilienza e la fondamentale per la nostra sicurezza ed è un volano di innovazione, competitività e "L'Italia è in campo. Abbiamo fatto una legge nazionale sullo Spazio che è la prima in Europa a regolamentare anche le attività dei privati e stiamo contribuendo con la Commissione a realizzare la legge europea sullo Spazio, con imprese che sono in condizione di realizzare prodotti a 360 gradi per tutta l'attività dello Spazio". "Noi siamo il primo Paese contributore per quanto riguarda i programmi opzionali, il secondo a pari merito con la Francia per quanto riguarda il budget complessivo che è stato destinato, nell'ultima TG 24. .

