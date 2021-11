Costa: Prematura decisione su proroga stato d'emergenza

La decisione sull'eventuale proroga dello Stato di Emergenza, come ha più volte affermato il Premier Draghi, lo faremo al momento opportuno. Credo che oggi sia ancora presto fare delle previsioni in tal senso. Io credo che però dobbiamo cogliere l'occasione per fare una riflessione: i cittadini devono sapere che oggi anche coloro che non si sono vaccinati possono usufruire di tutta una serie di libertà grazie ai 45 milioni di italiani che invece si sono vaccinati e che hanno permesso, e stanno permettendo al nostro Paese, un ritorno graduale alla normalità.