Stellantis, da settembre in solidarietà i 1823 lavoratori di Termoli

"C'è preoccupazione, sicuramente. Questo è il nostro posto di lavoro". "Il Molise è questo. La fabbrica più grande del Molise è questa. È una mazzata". Tra i lavoratori, a fine turno, amarezza e rassegnazione. A pochi giorni dall'inizio del nuovo periodo di solidarietà che questa volta però riguarderà, e per un anno, tutti i 1823 dipendenti Stellantis di Termoli, a preoccupare è soprattutto la mancanza di prospettive per uno stabilimento a lungo strategico per il gruppo grazie alla produzione del leggendario motore Fire. "Ce ne sono sempre punti interrogativi perché non si sa mai cosa succederà la settimana prossima, il mese prossimo. Viviamo con il punto interrogativo davanti a noi". "È un disastro. Che cosa c'è da dire? Vedremo che cosa succederà in futuro. Ma non si non si prospetta nulla di buono insomma". Le attuali produzioni, ed in particolare il motore T4 azzoppate dai dazi e dalla crisi del mercato, non sembrano poter reggere a lungo le sorti di uno stabilimento che ha visto negli ultimi tempi svanire l'ambiziosa idea della Gigafactory. E senza nuove produzioni, denuncia il sindacato, il contratto di solidarietà servirà solo ad allungarne l'agonia. "È una fase che ci deve accompagnare, semplicemente, affinché a Termoli arrivino nuovi prodotti, perché altrimenti il rischio concreto è di perdere completamente la fabbrica. .