Stupro nel Milanese, traccia biologica dell'aggressore

2 ore fa

L'aggressore ha lasciato tracce biologiche, e per ora é il punto fermo, l'unica certezza nelle indagini a tutto campo sulla violenza sessuale e i danni della diciottenne, che la notte tra sabato e domenica andava a prendere l'ultimo treno utile per tornare a casa, nella periferia nord di Milano, dopo aver fatto visita alla sorella maggiore a San Zenone al Lambro, hinterland milanese al confine con la provincia di Lodi. E le tracce lasciate dallo stupratore diventeranno decisive, se riusciranno a dare una corrispondenza con il database delle forze dell'ordine non solo italiane, Non è più come cercare un ago in un pagliaio, ma ci vorrà comunque del tempo, durante il quale gli investigatori cercheranno di perfezionare quell'identikit, un uomo scuro di carnagione, con i capelli ricci, non certo dettagliatissimo, ma l'unico tracciabile, visto lo stato di shock della ragazza in quei 10 terribili minuti dello stupro, giunti alla fine di un'ora di violenza e costrizione. Gli inquirenti contano di poterlo confrontare con le immagini delle telecamere di sorveglianza della stazione e di tutto il paese. Basterebbe un fotogramma tra le ore di video sequestrati. Si vuole ricostruire il percorso dell'aggressore prima e dopo il reato, anche per vagliare con certezza una delle piste, finora senza riscontri, che porta a un centro di accoglienza per migranti non lontano. Il paese è sicuro e le videocamere sono ovunque, dice il primo cittadino di San Zenone, Arianna Tronconi, rispondendo ai molti residenti che descrivono la zona come malfamata e pericolosa. Certo, conclude la sindaca, via del Bissone è una stradina di campagna e a quell'ora è al buio Peccato che quella stradina di campagna sia l'unica via di accesso ai binari dove transitano i treni in direzione nord. Su uno di questi, per andare a casa, avrebbe dovuto salire la vittima della violenza. .

