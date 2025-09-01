Stupro nel Milanese, violentata 18enne, è caccia all'aggressore

00:02:05 min
|
1 ora fa

Violentata nella notte tra sabato e domenica, vicino a una stazione ferroviaria dove andava a prendere il treno per tornare a casa. L'ennesimo stupro nel milanese, questa volta ai danni di una 18enne. Il fatto è accaduto poco dopo la mezzanotte, nei pressi di questo sottopasso in via del Bissone, a San Zenone al Lambro, all'estremo dell'hinterland meridionale di Milano, proprio al confine con la provincia di Lodi. Un'area che gli abitanti della zona da tempo segnalano come malfamata e pericolosa, nonostante sia una delle sole due vie di accesso alla stazione. "Ce lo aspettavamo, comunque, che sarebbe successo". "Perché?" "Perché la zona è mal frequentata ultimamente. È isolato e c'è un brutto giro". La dinamica è stata ricostruita dal racconto della giovane ai Carabinieri di Melegnano mentre era ancora sotto shock. Un uomo, mai visto prima, probabilmente nordafricano, ha detto la ragazza, mi è comparso davanti, mi ha trascinato con la forza tra le piante vicino al ciglio della strada e ha abusato di me. La 18enne, che vive con la famiglia nella periferia nord di Milano, viene accompagnata prima al Policlinico, poi al centro antiviolenze della clinica Mangiagalli. Sul corpo i segni della costrizione, oltre che quelli della violenza. È caccia all'aggressore, si cerca di isolare tracce, biologiche e non, utili all'inchiesta, coordinata dalla Procura di Lodi. Le telecamere di sorveglianza potranno raccontare due cose: identificare il volto dello stupratore e dire se l'uomo abbia incrociato la ragazza casualmente o l'abbia seguita. Il primo identikit, tracciato sulla base della testimonianza della vittima, parla di un uomo di origine nordafricana, particolare che orienta le indagini anche su un vicino centro d'accoglienza per migranti, che rimane per ora, precisano gli inquirenti, solo una delle tante piste investigative. .

Campi Flegrei, nuovo sciame sismico con centinaia di scosseCampi Flegrei, nuovo sciame sismico con centinaia di scosse
cronaca
Campi Flegrei, nuovo sciame sismico con centinaia di scosse
00:01:36 min
| 50 minuti fa
pubblicità
ERROR! T19010925ERROR! T19010925
cronaca
I titoli di Sky TG24 dell'1 settembre, edizione delle 19
00:01:39 min
| 1 ora fa
Von der Leyen in visita nei paesi confinanti con Ucraina e BielorussiaVon der Leyen in visita nei paesi confinanti con Ucraina e Bielorussia
cronaca
Von der Leyen visita paesi confinanti con Ucraina
00:00:20 min
| 3 ore fa
Timeline, il sisma in Afghanistan, le scosse ai Campi Flegrei e lo spettacolo tra Venezia e VeronaTimeline, il sisma in Afghanistan, le scosse ai Campi Flegrei e lo spettacolo tra Venezia e Verona
cronaca
Timeline, il sisma in Afghanistan, le scosse ai Campi Flegrei e lo spettacolo tra Venezia e Verona
00:22:58 min
| 3 ore fa
ERROR! Siti sessisti, Avv. Bernardini De Pace: "Arrivate già centinaia di segnalazioni"ERROR! Siti sessisti, Avv. Bernardini De Pace: "Arrivate già centinaia di segnalazioni"
cronaca
Siti sessisti, avvocato: "Arrivate centinaia segnalazioni"
00:02:00 min
| 3 ore fa
Migranti, 41 naufraghi allo stremo bloccati da giorni sul ponte di un mercantileMigranti, 41 naufraghi allo stremo bloccati da giorni sul ponte di un mercantile
cronaca
Migranti, 41 naufraghi allo stremo bloccati da giorni sul ponte di un mercantile
00:01:43 min
| 4 ore fa
La squadra di soccorso garantisce la sicurezza dei turisti sull'EtnaLa squadra di soccorso garantisce la sicurezza dei turisti sull'Etna
cronaca
Etna, aiuto soccorso alpino per ammirare colata lavica
00:01:00 min
| 6 ore fa
ERROR! ESTR SINDACO POZZUOLIERROR! ESTR SINDACO POZZUOLI
cronaca
Terremoto Campi Flegrei, sindaco Pozzuoli: due criticità
00:00:36 min
| 6 ore fa
Al via lezioni per ammissioni a facoltà di medicina, abolito il test d'ingressoAl via lezioni per ammissioni a facoltà di medicina, abolito il test d'ingresso
cronaca
Al via lezioni per ammissioni a facoltà di medicina, abolito il test d'ingresso
00:02:12 min
| 6 ore fa
ERROR! T13010925ERROR! T13010925
cronaca
I titoli di Sky TG24 del 1 settembre, edizione delle 13
00:01:38 min
| 6 ore fa
Roma, arrestato 23enne: in casa 2 kg di hashish e armiRoma, arrestato 23enne: in casa 2 kg di hashish e armi
cronaca
Roma, arrestato 23enne: in casa 2 kg di hashish e armi
00:00:44 min
| 8 ore fa
Verona, incendio in azienda chimica Geofin a VillafontanaVerona, incendio in azienda chimica Geofin a Villafontana
cronaca
Verona, incendio in azienda chimica Geofin a Villafontana
00:00:34 min
| 9 ore fa
Campi Flegrei, nuovo sciame sismico con centinaia di scosseCampi Flegrei, nuovo sciame sismico con centinaia di scosse
cronaca
Campi Flegrei, nuovo sciame sismico con centinaia di scosse
00:01:36 min
| 50 minuti fa
ERROR! T19010925ERROR! T19010925
cronaca
I titoli di Sky TG24 dell'1 settembre, edizione delle 19
00:01:39 min
| 1 ora fa
Von der Leyen in visita nei paesi confinanti con Ucraina e BielorussiaVon der Leyen in visita nei paesi confinanti con Ucraina e Bielorussia
cronaca
Von der Leyen visita paesi confinanti con Ucraina
00:00:20 min
| 3 ore fa
Timeline, il sisma in Afghanistan, le scosse ai Campi Flegrei e lo spettacolo tra Venezia e VeronaTimeline, il sisma in Afghanistan, le scosse ai Campi Flegrei e lo spettacolo tra Venezia e Verona
cronaca
Timeline, il sisma in Afghanistan, le scosse ai Campi Flegrei e lo spettacolo tra Venezia e Verona
00:22:58 min
| 3 ore fa
ERROR! Siti sessisti, Avv. Bernardini De Pace: "Arrivate già centinaia di segnalazioni"ERROR! Siti sessisti, Avv. Bernardini De Pace: "Arrivate già centinaia di segnalazioni"
cronaca
Siti sessisti, avvocato: "Arrivate centinaia segnalazioni"
00:02:00 min
| 3 ore fa
Migranti, 41 naufraghi allo stremo bloccati da giorni sul ponte di un mercantileMigranti, 41 naufraghi allo stremo bloccati da giorni sul ponte di un mercantile
cronaca
Migranti, 41 naufraghi allo stremo bloccati da giorni sul ponte di un mercantile
00:01:43 min
| 4 ore fa
La squadra di soccorso garantisce la sicurezza dei turisti sull'EtnaLa squadra di soccorso garantisce la sicurezza dei turisti sull'Etna
cronaca
Etna, aiuto soccorso alpino per ammirare colata lavica
00:01:00 min
| 6 ore fa
ERROR! ESTR SINDACO POZZUOLIERROR! ESTR SINDACO POZZUOLI
cronaca
Terremoto Campi Flegrei, sindaco Pozzuoli: due criticità
00:00:36 min
| 6 ore fa
Al via lezioni per ammissioni a facoltà di medicina, abolito il test d'ingressoAl via lezioni per ammissioni a facoltà di medicina, abolito il test d'ingresso
cronaca
Al via lezioni per ammissioni a facoltà di medicina, abolito il test d'ingresso
00:02:12 min
| 6 ore fa
ERROR! T13010925ERROR! T13010925
cronaca
I titoli di Sky TG24 del 1 settembre, edizione delle 13
00:01:38 min
| 6 ore fa
Roma, arrestato 23enne: in casa 2 kg di hashish e armiRoma, arrestato 23enne: in casa 2 kg di hashish e armi
cronaca
Roma, arrestato 23enne: in casa 2 kg di hashish e armi
00:00:44 min
| 8 ore fa
Verona, incendio in azienda chimica Geofin a VillafontanaVerona, incendio in azienda chimica Geofin a Villafontana
cronaca
Verona, incendio in azienda chimica Geofin a Villafontana
00:00:34 min
| 9 ore fa
Playlist di tendenza
pubblicità