Super green pass, deroga per lo spostamento su isole minori

"L'abbiamo chiesta noi, è molto importante perché, nelle isole, le persone non avrebbero potuto spostarsi." La deroga per i residenti fino al prossimo 10 febbraio per gli spostamenti con mezzi pubblici, da e per le isole, sarà sufficiente il Green pass base, quello ottenibile sottoponendosi a tampone e non a certificazione rafforzata. Ad annunciarlo, domenica, il Ministero della Salute a seguito della richiesta dell'ANCI l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani; l'ordinanza riguarda le isole minori e la laguna di Venezia, ma solo per documentati motivi di salute e di studio, gli studenti di età pari o superiore a 12 anni residenti nelle isole, ad esempio, a Lido di Venezia, Burano, Murano fino al 10 febbraio potranno salire a bordo dei vaporetti e degli altri mezzi pubblici per raggiungere la propria scuola con il Green pass base, al contrario dei loro coetanei residenti nel resto del Paese. "E' più spostarsi dalle isole?","Eh un po' di più.", "Per gli studenti più facile da oggi?","Sì, da oggi dovrebbe essere più semplice." Per gli studenti isolani che per spostarsi in terraferma, non hanno alternative ai mezzi pubblici resta l'obbligo di indossare mascherine tipo FFP2 e di rispettare le linee guida del trasporto scolastico. "E' anche, implicitamente, un importante riconoscimento alla specificità di Venezia e della sua laguna".