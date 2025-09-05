Spaccio di droga nel carcere di Taranto: 25 arresti

Una rete di spaccio di droga operativa anche all'interno del carcere di Taranto è stata smantellata questa mattina all'alba dalla Squadra mobile, con 25 arresti eseguiti su disposizione della magistratura. L'indagine, coordinata dal pm Lucia Isceri, ha rivelato un sistema ben strutturato che vede coinvolti detenuti, familiari e complici esterni. Sedici persone sono finite in carcere, mentre per altre nove sono stati disposti i domiciliari. Le attività illecite coinvolgevano corrieri, pusher e gestori delle finanze, con ruoli distribuiti tra chi procurava la droga, chi la recapitava ai familiari dei detenuti e chi si occupava dei pagamenti attraverso carte Postepay. .