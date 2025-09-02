Terremoto Campi Flegrei, da domenica 119 scosse registrate

00:01:49 min
|
3 ore fa

"Con magnitudo maggiore o uguale a 0". L'allarme suonerà più volte durante la nostra intervista con Lucia Pappalardo, da appena due giorni nuova Presidentessa dell'Osservatorio Vesuviano dell' INGV. È il segno della continua attività della caldera dei Campi Flegrei, che qui viene monitorata 24 ore su 24. Questa mappa racconta l'andamento più recente dello sciame sismico, in rosso, quello che è successo nell'ultima settimana. L'ultimo sciame appunto. "Esatto, l'ultimo sciame che è iniziato l'altro ieri, che poi è culminato con l'evento di magnitudo 4.0 che si è verificato qui in questa zona, nella zona dell'Accademia Aeronautica. Che fino a ieri poi lo sciame si è concluso ieri e ha incluso circa 119 eventi, chiaramente di magnitudo tutti quanti inferiori a questo". Da qui in realtà si tengono d'occhio anche gli altri due vulcani regionali, il Vesuvio e Ischia, e quello di Stromboli, ma è la caldera, ovviamente, giunta ad un livello di attenzione giallo nella scala che parte dal verde per arrivare al rosso, passando per l'arancione, ad assorbire gran parte del lavoro dei 116 dipendenti dell'Osservatorio. E c'è un grafico tra quelli che con le mappe raccontano il bradisismo che cattura la nostra attenzione. Descrive il movimento del suolo nei Campi Flegrei che a partire dal 1950, ha iniziato progressivamente a sollevarsi. Adesso siamo a che livello rispetto al 1950 di sollevamento del suolo? "Siamo a circa quattro metri, infatti se fate un giro alla Darsena vedrete che è completamente a secco adesso". .

