Tornano "in presenza" gli studenti siciliani delle superiori

Finalmente anche in Sicilia gli studenti delle scuole superiori tornano in classe al momento al 50%. La regione era rimasta l'unica a mantenere la didattica a distanza per la scuola secondaria e adesso anche qui i ragazzi sono tornati in aula. Mascherine, igienizzanti, banchi monoposto distanziati, per terra la segnaletica da seguire con percorsi di entrata e di uscita. L'ingresso a scuola è scaglionato per evitare assembramenti. Siamo a visitare l'istituto alberghiero Pietro Piazza di Palermo, la scuola con più alunni in assoluto in Italia, 2500. Oggi la campanella è suonata per 1250 di loro. Ragazze e ragazzi aspettavano di tornare. Ho fatto il giro già per i laboratori, le classi all'ingresso ho chiesto un po' quale fosse la situazione. Devo dire grande contentezza per tornare, un po' di timore, ovviamente ci sta però sono contenti di tornare finalmente fra i banchi di scuola. Se nelle prossime settimane la curva dei contagi dovesse continuare a scendere la scuola passerà in presenza al 75%.