Trevigiana stuprata a Malta, indagati 5 ragazzi pugliesi

La serata trascorsa nei pub e nelle discoteche dell'isola, tra musica, balli e qualche bicchiere di troppo. Poi il rientro all'alba nell'appartamento degli amici, dove si sarebbe consumato lo stupro. A denunciarlo una 19 enne trivigiana, vittima stando al suo racconto, di una violenza sessuale di gruppo lo scorso luglio a Malta, dove stava trascorrendo un periodo di vacanza dopo aver sostenuto gli esami di maturità. Alla violenza avrebbero partecipato quattro ragazzi più un minorenne che si sarebbe però limitato ad assistere. tutti giovani italiani originari delle province di Brindisi e di Lecce. La presunta vittima e i cinque amici si erano conosciuti durante la vacanza. Il gruppo avrebbe confermato la circostanza dei rapporti avuti con la 19 enne, ma dal loro punto di vista si sarebbe trattato di rapporti consensuali. Secondo la giovane trevigiana, i ragazzi avrebbero invece approfittato del suo stato di semincoscienza dovuto all'abuso di alcol. La denuncia è stata presentata ai carabinieri di Conegliano Veneto dopo il rientro in patria della presunta vittima. Gli atti dell'inchiesta aperta dalla Procura di Treviso, sono stati trasferiti a Brindisi per competenza territoriale. .