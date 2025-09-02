Treviso, 18enne senza patente travolge in auto 71enne

Omicidio stradale e guida senza patente, sono gravissimi i reati ipotizzati dalla Procura di Treviso, nei confronti del giovane alla guida dell'auto. Un diciottenne residente a Conegliano Veneto al volante, nonostante non avesse mai conseguito la patente. Il drammatico incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio di lunedì a Villorba, piccolo centro, alle porte di Treviso. "Il giovane alla guida di una Fiat 500 rossa di proprietà della madre, a quanto pare all'oscuro del fatto che il figlio avesse preso la vettura, stava percorrendo via Trento a Villorba, quando per cause ancora in corso di accertamento, dopo aver passato un dosso, ha perso il controllo dell'utilitaria." L'auto ha quindi invaso la corsia opposta, travolgendo un ciclista di passaggio, un pensionato di 71 anni deceduto praticamente all'istante a seguito del violentissimo impatto. Sul posto il personale medico del SUEM di Treviso e la polizia locale di Villorba per i rilievi. In tutta Italia, ad agosto sono 30 i ciclisti morti a causa di incidenti provocati da auto fuori controllo, 155 nei primi otto mesi dell'anno, 140 uomini e 15 donne. Numeri drammatici evidenziati dall'ultimo studio dell'associazione Amici e sostenitori della polizia stradale. .

