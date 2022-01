Trovò killer per omicidio, arrestato assessore nel Catanese

Per vendicare l'omicidio di un uomo vicino alla Stidda, la mafia agrigentina ha ordinato l'esecuzione del killer che aveva eseguito il delitto. Adesso Antonio Ardizzone, assessore comunale allo sport di Palagonia, paese in provincia di Catania è stato arrestato dai carabinieri del comando provinciale con l' accusa di concorso per l'omicidio di Francesco Calcagno, ammazzato nell'agosto del 2017 nella sua casa di campagna. Avrebbe aiutato i mandanti a trovare un sicario. Ad eseguire materialmente l'omicidio, ripreso da alcune telecamere di sorveglianza, Luigi Cassaro 54 anni arrestato nel 2017 perché riconosciuto grazie ai filmati. Secondo i magistrati della Direzione Distrettuale Antimafia di Catania, l'omicidio di Calcagno è stato ordinato per vendicare la morte di Marco Leonardi, consigliere comunale di Palagonia ucciso nel 2016 proprio da Calcagno. Leonardi sarebbe stato vicino alla Stidda, la mafia agrigentina; per fare un favore alla famiglia mafiosa, l'assessore si sarebbe occupato di trovare il killer per eseguire il delitto. Le indagini dei magistrati di Catania proseguono: da individuare infatti restano ancora i mandanti dell'omicidio.