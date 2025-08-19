Uso del taser, come funziona, quando si usa, in quali Paesi

È un dispositivo in grado di lanciare due piccoli dardi collegati a una normale batteria da 7,2 volt tramite cavi elettrici isolati. Quando i dardi colpiscono il bersaglio rilasciano una scarica elettrica in grado di immobilizzarlo temporaneamente. In sostanza il bersaglio chiude un circuito elettrico in cui viaggia corrente continua. La persona colpita viene attraversata da un impulso elettrico di pochi secondi, al massimo 5, di 50mila volte e pochi milliampere, che stordisce e provoca la contrazione di tutti i muscoli. Il dolore è intenso, ma generalmente l'effetto svanisce in pochi secondi. Per la legge italiana il taser è a tutti gli effetti un'arma propria, cioè creata appositamente per offendere, alla stessa stregua per intenderci di una pistola o di un pugnale, sebbene di per sé non sia un'arma letale, il suo utilizzo non è esente da rischi, motivo per cui gli agenti di pubblica sicurezza che ne hanno fatto uso, hanno l'obbligo di chiamare d'urgenza personale sanitario. E per impiegarlo serve un'apposita licenza. Può essere venduto dagli armieri a persone con regolare porto d'armi, dalle quali però può essere solo custodito in casa. Il cosiddetto dissuasore elettrico comporta rischi anche gravi per la salute, può provocare in soggetti sani aritmie cardiache e alterazioni nella respirazione, in soggetti fisiologicamente o metabolicamente compromessi, si può arrivare fino alla morte. Nel novembre 2007 l'ONU ha equiparato l'uso del taser a una forma di tortura e ne ha sconsigliato l'utilizzo. Nonostante questo si tratta di uno strumento usato con diverse modalità dalle forze di polizia di ben oltre un centinaio di paesi nel mondo, tra cui gli Stati Uniti, il Canada e l'Australia. In Europa lo usano già Grecia, Regno Unito, Germania, Spagna, Repubblica Ceca e Finlandia. In Italia, dove la fase di sperimentazione è iniziata nel 2018, il suo utilizzo è stato sospeso e poi riattivato tra il 2020 e il 2022 per il fallimento di prove balistiche. Il modello attualmente in dotazione alle forze di pubblica sicurezza italiane, è in grado di lanciare due cariche e di emettere anche senza sparare, archi elettrici visibili. Gli agenti hanno l'obbligo di mostrarli sempre a scopo dissuasivo. .

