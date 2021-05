Il nuovo volto della campagna vaccinale, in vista della fase post-emergenza, è tracciato nelle nuove linee guida trasmesse dal commissario straordinario Francesco Paolo Figliuolo alle Regioni. Attualmente, si sottolinea nelle 'Linee guida sulla prosecuzione della campagna di vaccinazione nazionale', i circa 2.600 punti vaccinali nazionali, operanti in Ospedali, hub regionali e strutture sanitarie della Difesa, sono il punto nevralgico per la somministrazione dei vaccini.