Vaccini, nessun problema approvvigionamento in Sicilia

In Sicilia abbiamo tutto il vaccino che ci serve. Non abbiamo nessun problema. Siamo abbondantemente coperti da scorte e possiamo andare avanti tutto il mese di gennaio con assoluta serenità. Tutte le misure restrittive sono assolutamente benvenute: l'obbligo vaccinale per noi sarebbe assolutamente benvenuto, almeno per me. Per quanto riguarda quello che si può fare noi abbiamo cercato, e stiamo cercando, di avere il massimo della sensibilizzazione sulle dosi vaccinali. Io le parlo da una città dove tutto sommato le nostre percentuali sono buone. Però per motivi territoriali ci sono alcuni pezzi della Sicilia dove non è agevole il raggiungimento degli hub vaccinali per cui funziona molto la vaccinazione di prossimità. Cosa che, dico, si poteva fare bene nei mesi estivi e che adesso probabilmente è un pochino più difficile fare. Quindi è un problema più.. veramente territoriale. Noi a Palermo non abbiamo problemi di questo tipo. E comunque ci stiamo impegnando.