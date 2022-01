Vaccini sulla neve Bardonecchia, medico: aiutiamo i turisti

Questa giornata è dedicata a tutti coloro i quali abbiano deciso di fare la prima dose e a tutti coloro i quali hanno la terza dose da fare. Devo dire che è stato un evento molto ben visto, che è stato a parte sponsorizzato molto bene dalle maestranze locali. Si è deciso di affrontare un ulteriore sforzo proprio per venire incontro alle esigenze degli utenti, che in questo momento ovviamente si sono trovati un pochino pressati anche con queste nuove scadenze di Green Pass, etc. Quindi tutto sommato ho detto: sfruttiamo queste giornate di vacanza proprio per non togliere poi tempo al lavoro.