Vaccino Covid-19 Astrazeneca, 29 mln dosi bloccate ad Anagni

29 milioni di dosi del vaccino di AstraZeneca contese tra l'Europa e l'Inghilterra, pronte per essere spedite nel Regno Unito, ma dopo un'indagine scattata su segnalazione della commissione europea, come si legge sulla stampa sono stati bloccati dai Nas, che hanno fatto un'ispezione nello stabilimento della Catelent di Anagni, in provincia di Frosinone. Una manovra, quella di AstraZeneca, scoperta grazie alla visita del commissario Bretton nello stabilimento di Leida nei Paesi Bassi, gestito da Alix uno dei due impianti in Unione europea utilizzati dalla casa farmaceutica per produrre il farmaco, dove si producono 6 milioni di dosi al mese. Secondo fonti Ue, è probabile che parte di quelle dosi siano state spedite nel Regno Unito, ma il flusso si sarebbe interrotto il primo febbraio, quando è entrato in vigore il regolamento Ue per il controllo dell'export. AstraZeneca risponde chiarendo che ci sono 13 milioni di dosi. in attesa del controllo qualità nello stabilimento di Anagni e che il vaccino è stato prodotto fuori dall'Europa, infialato nello stabilimento del frusinate. Altri 16 milioni di dosi stanno aspettando il nullaosta per essere destinati in Europa, 10 milioni entro la fine di marzo e il resto ad aprile. La multinazionale Catalent di Anagni, finisce per la seconda volta al centro delle cronache dopo un primo stop imposto da Draghi a 250000 dosi che erano state assegnate all'Australia.