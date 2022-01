Vaia: vaccinati con 2 dosi dopo 4 mesi perdono protezione

Quando facciamo la conta dei vaccinati non dobbiamo riferirci ai vaccinati in doppia dose, ma dobbiamo riferirci ai vaccinati booster. Perché? Perché abbiamo verificato che il vaccino in doppia dose ha avuto, ahimé, una caduta della sua capacità addirittura a quattro mesi, secondo alcuni colleghi anche a tre mesi. Immaginiamoci a 5 mesi come era prima, determinata dalle tantissime, una delle tante circolari che ci siamo trovati ad affrontare in questo periodo. Quindi, quando si fa il rapporto vaccinati-contagiati dobbiamo rapportarci ai vaccinati con dose booster, cioè in terza dose.