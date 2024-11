In Valle d'Aosta, il 12 novembre, il personale e i mezzi sgombraneve di Anas sono impegnati nella pulizia e nel trattamento delle strade a seguito di abbondanti nevicate. Le operazioni si concentrano lungo le tratte in gestione, con particolare attenzione alla statale 26 "della Valle d'Aosta" in località Combemar, nel Comune di La Thuile. In azione mezzi spazzaneve e spargisale, fondamentali per garantire la sicurezza e la percorribilità delle strade durante la stagione invernale.