All’interno delle mura del Vaticano il presidente ucraino Zelensky ha fatto visita a Papa Francesco. L’incontro ha seguito un loro primo faccia a faccia al G7 svolto in Puglia questa estate. Oltre al Santo Padre, il presidente Zelensky ha in programma incontri con Gran Bretagna, Francia, Italia, Germania e il capo della NATO per discutere il “piano di vittoria”.