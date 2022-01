Vigile aggredito a Milano, individuati i presunti autori

Maggiorenni, provenienti anche da fuori regione, a Milano per una serata nelle zone della movida. Sono stati identificati alcuni dei ragazzi che nella notte tra venerdì e sabato hanno aggredito un agente della polizia locale in borghese intorno all'1:45 della notte in zona viale Coni Zugna, dove la pattuglia si trovava per un normale servizio di controllo di tipo informativo. Nei giorni precedenti infatti alcuni cittadini avevano segnalato atti di vandalismo alle auto parcheggiate. Uno dei due agenti, di 61 anni, viene accerchiato da un gruppo di ragazzi mentre sta scattando alcune foto alle auto come dimostrano queste immagini. L'agente dopo essersi qualificato ha esploso un colpo in aria per far allontanare i ragazzi, senza però riuscirci. Dopo una colluttazione i giovani sono riusciti a sottrargli l'arma, mentre il secondo agente di pattuglia allertava la centrale operativa. Il gruppo è poi scappato, abbandonando la pistola sotto un'auto parcheggiata quando altre due pattuglie sono arrivate sul posto. Un nuovo episodio di violenza che segue una serie nera iniziata nel capoluogo lombardo con gli abusi sessuali avvenuti la notte di capodanno in piazza Duomo ai danni di alcune ragazze e per le quali sono finiti in carcere due uomini. E mentre i magistrati milanesi lavorano su altri possibili episodi di violenze avvenuta in piazza Duomo, nelle prossime ore il Sindaco Giuseppe Sala interverrà in apertura del Consiglio Comunale per parlare del tema sicurezza in città, così come sollecitato dalle opposizioni.