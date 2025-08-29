Violenza online, Meloni: nessuno sconto per responsabili

00:01:35 min
44 minuti fa

Reagire è un diritto, denunciare un dovere, anzi una necessità. Il forum pornografico che da vent'anni pubblicava in rete foto di donne, famose e non, ha scatenato la reazione di Giorgia e Arianna Meloni, come persone coinvolte, prima ancora che per il loro ruolo politico. In un colloquio con il Corriere della Sera, le due sorelle gridano la loro rabbia contro quelle 200mila immagini, molte scattate senza consenso, rubate dai social di mogli, fidanzate o amiche di uomini che ne hanno calpestato la dignità. Ma anche di attrici, modelle, giornaliste, presentatrici e politiche. A corredo delle fotografie commenti volgari, sessisti, di disprezzo, senza alcun rispetto per la privacy. Sono disgustata da ciò che è accaduto, ha detto la presidente del Consiglio, e voglio rivolgere la mia solidarietà e vicinanza a tutte le donne che sono state offese, insultate e violate nell'intimità dai gestori di questo forum e dai suoi utenti. Nessuno sconto per i responsabili. Parla di spettacolo indegno e di una società del click che rovina la vita delle persone Arianna Meloni, responsabile politica di Fratelli d'Italia, che preferirebbe spegnere i riflettori e usare l'arma dell'indifferenza. E mentre la polizia postale ha aperto un'indagine sul forum a luci rosse che ormai ha chiuso del tutto, bipartisan è lo sdegno, così come la condanna e la solidarietà da parte di tutti i partiti politici, che hanno visto le loro esponenti coinvolte, loro malgrado, in questa sgradevole vicenda. Elly Schlein, Chiara Appendino, Daniela Santanchè, Alessandra Moretti, Maria Elena Boschi, che definisce quelle immagini disgustose e lancia un appello: non siamo oggetti a disposizione dei maschi, bisogna educare al rispetto. .

Tromba d'aria in Versilia, danni a Marina di PietrasantaTromba d'aria in Versilia, danni a Marina di Pietrasanta
cronaca
Tromba d'aria in Versilia, danni a Marina di Pietrasanta
00:02:53 min
| 2 minuti fa
Traffico autostrade, weekend bollino rosso per controesodoTraffico autostrade, weekend bollino rosso per controesodo
cronaca
Traffico autostrade, weekend bollino rosso per controesodo
00:01:00 min
| 34 minuti fa
cronaca
I titoli di Sky TG24 del 29 agosto: edizione delle 8
00:01:38 min
| 4 ore fa
cronaca
La rassegna stampa di Sky TG24 del 29 agosto
00:22:41 min
| 5 ore fa
L'Aquila, città in festa per la Perdonanza CelestinianaL'Aquila, città in festa per la Perdonanza Celestiniana
cronaca
L'Aquila, città in festa per la Perdonanza Celestiniana
00:02:00 min
| 5 ore fa
cronaca
Vaccini, Gemmato: revoca commissione? Caso chiuso
00:00:31 min
| 14 ore fa
Violenza Roma, gip convalida fermo e dispone il carcere per 26enne del GambiaViolenza Roma, gip convalida fermo e dispone il carcere per 26enne del Gambia
cronaca
Violenza Roma, gip convalida fermo e dispone il carcere per 26enne del Gambia
00:01:31 min
| 16 ore fa
Roma, l'ospedale San Giovanni partecipa al Digiuno per GazaRoma, l'ospedale San Giovanni partecipa al Digiuno per Gaza
cronaca
Roma, l'ospedale San Giovanni partecipa al Digiuno per Gaza
00:00:16 min
| 17 ore fa
MIlano, nubifragi in città, attivata la vasca di laminazione per il SevesoMIlano, nubifragi in città, attivata la vasca di laminazione per il Seveso
cronaca
Milano, attivata la vasca di laminazione per il Seveso
00:01:14 min
| 17 ore fa
Mantova, auto finisce nel Po: due mortiMantova, auto finisce nel Po: due morti
cronaca
Mantova, auto finisce nel Po: due morti
00:00:38 min
| 17 ore fa
cronaca
I titoli di Sky Tg24 del 28 agosto, edizione ore 19
00:01:38 min
| 17 ore fa
Gaza, digiuno medici e sanitari Piemonte e Valle d'AostaGaza, digiuno medici e sanitari Piemonte e Valle d'Aosta
cronaca
Gaza, digiuno medici e sanitari Piemonte e Valle d'Aosta
00:01:06 min
| 19 ore fa
