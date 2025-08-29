Violenza online, Meloni: nessuno sconto per responsabili

Reagire è un diritto, denunciare un dovere, anzi una necessità. Il forum pornografico che da vent'anni pubblicava in rete foto di donne, famose e non, ha scatenato la reazione di Giorgia e Arianna Meloni, come persone coinvolte, prima ancora che per il loro ruolo politico. In un colloquio con il Corriere della Sera, le due sorelle gridano la loro rabbia contro quelle 200mila immagini, molte scattate senza consenso, rubate dai social di mogli, fidanzate o amiche di uomini che ne hanno calpestato la dignità. Ma anche di attrici, modelle, giornaliste, presentatrici e politiche. A corredo delle fotografie commenti volgari, sessisti, di disprezzo, senza alcun rispetto per la privacy. Sono disgustata da ciò che è accaduto, ha detto la presidente del Consiglio, e voglio rivolgere la mia solidarietà e vicinanza a tutte le donne che sono state offese, insultate e violate nell'intimità dai gestori di questo forum e dai suoi utenti. Nessuno sconto per i responsabili. Parla di spettacolo indegno e di una società del click che rovina la vita delle persone Arianna Meloni, responsabile politica di Fratelli d'Italia, che preferirebbe spegnere i riflettori e usare l'arma dell'indifferenza. E mentre la polizia postale ha aperto un'indagine sul forum a luci rosse che ormai ha chiuso del tutto, bipartisan è lo sdegno, così come la condanna e la solidarietà da parte di tutti i partiti politici, che hanno visto le loro esponenti coinvolte, loro malgrado, in questa sgradevole vicenda. Elly Schlein, Chiara Appendino, Daniela Santanchè, Alessandra Moretti, Maria Elena Boschi, che definisce quelle immagini disgustose e lancia un appello: non siamo oggetti a disposizione dei maschi, bisogna educare al rispetto. .