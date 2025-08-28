Violenza Roma, gip convalida fermo e dispone il carcere per 26enne del Gambia

Resta in carcere, il 26 enne del Gambia fermato a Roma per aver stuprato una donna di 60 anni al parco di Tor Treteste all'alba di domenica scorsa. Lo ha disposto il Giudice per le Indagini Preliminari al termine dell'interrogatorio di garanzia, che si è svolto nello stesso carcere in cui l'uomo si trova al momento, quello di Regina Coeli. Il provvedimento è stato motivato dall'esistenza di gravi indizi a suo carico dal pericolo di fuga e di reiterazione del reato. Anche perché il 26 enne, poco prima di essere fermato dai Carabinieri martedì scorso, avrebbe aggredito un'altra donna di 44 anni, avvicinata con la scusa di una sigaretta, mentre lei era alla fermata dell'autobus. in via Prenestina l'aveva poi trascinata in un vicolo e violentata su un cumulo di rifiuti. Due violenze sessuali in poche ore, dunque, anche in questo secondo caso a inchiodarlo è stata la descrizione fatta dalla vittima che ha parlato di un uomo di colore con il cappellino e gli stessi abiti con i quali era stato ripreso da una telecamera di videosorveglianza. Appena fermato per la prima violenza, quella nel parco l'uomo aveva ammesso di esserne il responsabile e quasi a cercare una giustificazione, aveva spiegato di aver assunto droghe poco prima. Nel corso dell'interrogatorio di convalida, ha invece detto di non ricordare nulla, di non essere in grado di ricostruire i fatti proprio a causa dello stupefacente assunto crack e cocaina. .