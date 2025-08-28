Violenza Roma, gip convalida fermo e dispone il carcere per 26enne del Gambia

00:01:31 min
|
14 minuti fa

Resta in carcere, il 26 enne del Gambia fermato a Roma per aver stuprato una donna di 60 anni al parco di Tor Treteste all'alba di domenica scorsa. Lo ha disposto il Giudice per le Indagini Preliminari al termine dell'interrogatorio di garanzia, che si è svolto nello stesso carcere in cui l'uomo si trova al momento, quello di Regina Coeli. Il provvedimento è stato motivato dall'esistenza di gravi indizi a suo carico dal pericolo di fuga e di reiterazione del reato. Anche perché il 26 enne, poco prima di essere fermato dai Carabinieri martedì scorso, avrebbe aggredito un'altra donna di 44 anni, avvicinata con la scusa di una sigaretta, mentre lei era alla fermata dell'autobus. in via Prenestina l'aveva poi trascinata in un vicolo e violentata su un cumulo di rifiuti. Due violenze sessuali in poche ore, dunque, anche in questo secondo caso a inchiodarlo è stata la descrizione fatta dalla vittima che ha parlato di un uomo di colore con il cappellino e gli stessi abiti con i quali era stato ripreso da una telecamera di videosorveglianza. Appena fermato per la prima violenza, quella nel parco l'uomo aveva ammesso di esserne il responsabile e quasi a cercare una giustificazione, aveva spiegato di aver assunto droghe poco prima. Nel corso dell'interrogatorio di convalida, ha invece detto di non ricordare nulla, di non essere in grado di ricostruire i fatti proprio a causa dello stupefacente assunto crack e cocaina. .

Roma, l'ospedale San Giovanni partecipa al Digiuno per GazaRoma, l'ospedale San Giovanni partecipa al Digiuno per Gaza
cronaca
Roma, l'ospedale San Giovanni partecipa al Digiuno per Gaza
00:00:16 min
| 1 ora fa
pubblicità
MIlano, nubifragi in città, attivata la vasca di laminazione per il SevesoMIlano, nubifragi in città, attivata la vasca di laminazione per il Seveso
cronaca
Milano, attivata la vasca di laminazione per il Seveso
00:01:14 min
| 1 ora fa
Mantova, auto finisce nel Po: due mortiMantova, auto finisce nel Po: due morti
cronaca
Mantova, auto finisce nel Po: due morti
00:00:38 min
| 1 ora fa
ERROR! T19280825ERROR! T19280825
cronaca
I titoli di Sky Tg24 del 28 agosto, edizione ore 19
00:01:38 min
| 1 ora fa
Gaza, digiuno medici e sanitari Piemonte e Valle d'AostaGaza, digiuno medici e sanitari Piemonte e Valle d'Aosta
cronaca
Gaza, digiuno medici e sanitari Piemonte e Valle d'Aosta
00:01:06 min
| 3 ore fa
Timeline, i forum sessisti online e la mostra del cinema di VeneziaTimeline, i forum sessisti online e la mostra del cinema di Venezia
cronaca
Timeline, i forum sessisti online e la mostra del cinema di Venezia
00:25:07 min
| 3 ore fa
Maltempo a Milano, forte temporale: allerta meteo arancioneMaltempo a Milano, forte temporale: allerta meteo arancione
cronaca
Maltempo a Milano, forte temporale: allerta meteo arancione
00:00:38 min
| 3 ore fa
ERROR! Mostra di Venezia, iniziativa per la liberazione del cooperante TrentiniERROR! Mostra di Venezia, iniziativa per la liberazione del cooperante Trentini
cronaca
Mostra di Venezia, iniziativa per la liberazione di Trentini
00:01:07 min
| 3 ore fa
Mostra di Venezia, iniziativa per la liberazione del cooperante TrentiniMostra di Venezia, iniziativa per la liberazione del cooperante Trentini
cronaca
Mostra di Venezia, iniziativa per la liberazione del cooperante Trentini
00:01:00 min
| 3 ore fa
Ragazzo di 24 anni pestato a BergamoRagazzo di 24 anni pestato a Bergamo
cronaca
Ragazzo di 24 anni pestato a Bergamo
00:00:27 min
| 3 ore fa
Bologna, polemica su distribuzione pipe per il crackBologna, polemica su distribuzione pipe per il crack
cronaca
Bologna, polemica su distribuzione pipe per il crack
00:02:15 min
| 3 ore fa
Trentino, arriva la prima funivia per le mele in Val di NonTrentino, arriva la prima funivia per le mele in Val di Non
cronaca
Trentino, arriva la prima funivia per le mele in Val di Non
00:01:00 min
| 5 ore fa
Roma, l'ospedale San Giovanni partecipa al Digiuno per GazaRoma, l'ospedale San Giovanni partecipa al Digiuno per Gaza
cronaca
Roma, l'ospedale San Giovanni partecipa al Digiuno per Gaza
00:00:16 min
| 1 ora fa
MIlano, nubifragi in città, attivata la vasca di laminazione per il SevesoMIlano, nubifragi in città, attivata la vasca di laminazione per il Seveso
cronaca
Milano, attivata la vasca di laminazione per il Seveso
00:01:14 min
| 1 ora fa
Mantova, auto finisce nel Po: due mortiMantova, auto finisce nel Po: due morti
cronaca
Mantova, auto finisce nel Po: due morti
00:00:38 min
| 1 ora fa
ERROR! T19280825ERROR! T19280825
cronaca
I titoli di Sky Tg24 del 28 agosto, edizione ore 19
00:01:38 min
| 1 ora fa
Gaza, digiuno medici e sanitari Piemonte e Valle d'AostaGaza, digiuno medici e sanitari Piemonte e Valle d'Aosta
cronaca
Gaza, digiuno medici e sanitari Piemonte e Valle d'Aosta
00:01:06 min
| 3 ore fa
Timeline, i forum sessisti online e la mostra del cinema di VeneziaTimeline, i forum sessisti online e la mostra del cinema di Venezia
cronaca
Timeline, i forum sessisti online e la mostra del cinema di Venezia
00:25:07 min
| 3 ore fa
Maltempo a Milano, forte temporale: allerta meteo arancioneMaltempo a Milano, forte temporale: allerta meteo arancione
cronaca
Maltempo a Milano, forte temporale: allerta meteo arancione
00:00:38 min
| 3 ore fa
ERROR! Mostra di Venezia, iniziativa per la liberazione del cooperante TrentiniERROR! Mostra di Venezia, iniziativa per la liberazione del cooperante Trentini
cronaca
Mostra di Venezia, iniziativa per la liberazione di Trentini
00:01:07 min
| 3 ore fa
Mostra di Venezia, iniziativa per la liberazione del cooperante TrentiniMostra di Venezia, iniziativa per la liberazione del cooperante Trentini
cronaca
Mostra di Venezia, iniziativa per la liberazione del cooperante Trentini
00:01:00 min
| 3 ore fa
Ragazzo di 24 anni pestato a BergamoRagazzo di 24 anni pestato a Bergamo
cronaca
Ragazzo di 24 anni pestato a Bergamo
00:00:27 min
| 3 ore fa
Bologna, polemica su distribuzione pipe per il crackBologna, polemica su distribuzione pipe per il crack
cronaca
Bologna, polemica su distribuzione pipe per il crack
00:02:15 min
| 3 ore fa
Trentino, arriva la prima funivia per le mele in Val di NonTrentino, arriva la prima funivia per le mele in Val di Non
cronaca
Trentino, arriva la prima funivia per le mele in Val di Non
00:01:00 min
| 5 ore fa
Playlist di tendenza
pubblicità