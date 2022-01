Violenze capodanno a Milano, altre cinque perquisizioni

Vanno avanti le indagini sulle violenze avvenute nella sera di Capodanno in Piazza Duomo a Milano. Cinque le perquisizioni effettuate dalla Polizia di Stato coordinata dalla Procura di Milano nella periferia torinese nei confronti di cinque ragazzi maggiorenni, tre italiani di origine marocchina e due marocchini titolari di permesso di soggiorno di età compresa tra i 19 e i 24 anni, sequestrati vestiti e telefoni. Nello stesso quartiere dove lo scorso 11 gennaio sono state effettuate altre perquisizioni nell'ambito della stessa indagine che hanno poi portato al fermo di Abdallah Bouguedra, il 21enne è ora in carcere ad Ivrea, in carcere per le violenze di quella notte è finito anche Ibrahim Mahmoud residente a Milano. Le accuse a loro carico: rapina, violenza sessuale e lesioni, e sono 11 le ragazze coinvolte nei cinque episodi di violenza su cui indagano gli inquirenti. I ragazzi continuavano a trattenerci per le spalle e a passarci da uno all'altro, ha raccontato una delle vittime poi la situazione è degenerata e le ragazze sono state travolte da decine di aggressori, 40 o 50 raccontano. Il gruppo di Torino era composto da almeno 20 persone, sostengono gli inquirenti che indagano in Piemonte e a Milano.