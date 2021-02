Virus, bollettino: 13.532 nuovi casi e 311 decessi

Sono numeri in linea con il giorno precedente, quelli comunicati dall'ultimo bollettino del Ministero della salute. Le variazioni sono minime a partire dal rapporto del rapporto tra positivi e tamponi che si attesta al 4,7%. In lievissimo aumento rispetto al giorno precedente. I nuovi casi di contagio segnalati sono 13532. Venerdì erano stati 13900. Resta elevato il numero di tamponi, anche se questa volta al di sotto di quota 300 mila. Sommando molecolari e antigienici sono in totale 290534 i test effettuati nelle ultime 24 ore. Prosegue il calo della pressione negli ospedali. I posti letto occupati da pazienti covid in terapia intensiva scendono di 33 unità, mentre quelli negli altri reparti sono 236 in meno rispetto al giorno precedente, ma resta sempre alto il numero dei decessi. Nell'ultima giornata sono stati 311 le persone hanno perso la vita a causa del covid.