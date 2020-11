Virus, Mantovani: cosa sappiamo su genetica e Covid-19

Abbiamo capito, per esempio, che la costituzione genetica Asselta da noi e Duga, hanno fatto i primi lavori, costituisce un fattore di rischio per la malattia grave. Dei colleghi negli Stati Uniti hanno scoperto che alcuni geni di una immunodeficienza nascosta ci fanno ammalare della malattia grave, l'autoimmunità è responsabile della suscettibilità perché blocca le difese immunitarie. Non solo, ma può causare trombosi e poi abbiamo nuovi marcatori, nuovi biomarcatori per l'infiammazione che poi causa tutti questi danni. Insomma, stiamo cercando di fare in un anno, io vengo dalla ricerca sul cancro, così come alcuni che hanno sviluppato i vaccini, dobbiamo ricordarlo, stiamo cercando di fare in un anno quello che per alcuni tumori, cancro della mammella, per esempio, o le leucemie, linfomi, abbiamo fatto in 40, 50 anni.