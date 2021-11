Virus, Rezza: Situazione in peggioramento, sì a terze dosi

La situazione epidemiologica nel nostro Paese questa settimana tende a peggiorare. L'incidenza di casi di Covid-19 si fissa intorno a 78 per 100.000. Per quanto riguarda l'RT siamo anche in aumento e ben al di sopra dell'unità, precisamente a 1,21. Il tasso di occupazione dei posti di terapia intensiva e di area medica è rispettivamente al 4,4% e al 6,1%, quindi ben al di sotto della soglia critica. Quindi la situazione epidemiologica è in rapida evoluzione. L'incidenza tende ad aumentare, anche se non quanto quella di altri Paesi europei, ma i vaccini ci stanno proteggendo dalle forme più gravi di malattia. Per questo motivo è bene continuare la campagna di vaccinazione anche con la terza dose per le categorie a cui è stata raccomandata e continuare anche a mantenere dei comportamenti prudenti.