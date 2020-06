Agenzia entrate: da lunedì domande contributi fondo perduto

Dal primo pomeriggio di lunedì prossimo, artigiani, commercianti, piccoli imprenditori con ricavi fino a cinque milioni di euro che abbiano subito un calo del fatturato ad aprile 2020 rispetto ad aprile 2019 di almeno un terzo. Potranno finalmente presentare la domanda per ricevere il contributo a fondo perduto che è stato introdotto dal decreto rilancio. Non c'è nessun "click day", perché i richiedenti potranno presentare la propria domanda per 60 giorni proprio a partire dal 15 giugno, quindi il 15 giugno non è l'unico giorno in cui si può presentare questa domanda. Chi farà richiesta, vedrà accreditato il contributo dall'Agenzia delle entrate entro una decina di giorni dopo i necessari controlli sul conto corrente che è stato indicato proprio nella domanda. La domanda dovrebbe essere semplice nella sua compilazione, attraverso una procedura che abbiamo realizzato con Sogei direttamente sul sito internet dell'Agenzia delle entrate o tramite una domanda precompilata dai software gestionali che utilizzano imprenditori, partite IVA e i loro intermediari fiscali, tramite il servizio Entratel messo a disposizione sempre dall'Agenzia delle entrate.