Amazon a Sky Tg24: paghiamo tutte le tasse

In Italia questa cosa non è stata possibile. Noi ci siamo resi assolutamente disponibili a interloquire con il Governo per eventualmente considerare questa opportunità, ma non c'è stato accordo tra le varie associazioni di commercianti. Abbiamo stabili organizzazioni in Italia quindi paghiamo esattamente le stesse tasse di qualunque azienda presente in Italia. Anche questa è un'altra cosa su cui va fatta chiarezza, perché sento spesso dire che noi facciamo fatturati in Italia e portiamo invece i profitti in Lussemburgo. Questa cosa non è assolutamente vera. Perché i nostri bilanci sono depositati in Camera di commercio in Italia.