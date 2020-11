Bce, de Guindos: notizia vaccino è raggio di speranza

Prima di tutto penso che questa sia un'ottima notizia, dopo mesi e mesi di pessime notizie. Quindi è un'ottima notizia, una notizia positiva a livello di sentiment dei mercati, è veramente un raggio di speranza, ma veramente non abbassiamo la guardia, fintanto che non avremo una campagna vaccinale a tappeto, quindi buone notizie per il terzo trimestre, ma a mio parere è che il terzo trimestre sarà debole, più debole delle aspettative. Ecco perché abbiamo annunciato che a dicembre, dopo che avremo a disposizione le proiezioni, prenderemo delle decisioni in merito alle misure che prenderemo per mantenere la stabilità dei mercati dell'euro zona.