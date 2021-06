Blocco licenziamenti: ipotesi selettività per settori

Il blocco dei licenziamenti continua a far discutere politica e parti sociali. Con il decreto Sostegni bis, in discussione in Parlamento, si riaccendono le polemiche e ognuno cerca di portare a casa il risultato. Confindustria chiede di non modificare il decreto, sminuendo i rischi di un boom di fuori uscite dalle aziende. I sindacati invece vogliono estendere la misura oltre al punto di compromesso trovato nel decreto del Governo. Secondo Maurizio Landini della CGIL, sarebbe grave non prorogare la misura. A oggi infatti il blocco scade a fine mese, il 30 giugno, per i licenziamenti per giustificato motivo e i licenziamenti collettivi, ma per le aziende che in estate utilizzeranno la Cassa Integrazione in deroga, sarà prorogato fino a ottobre. Una proposta avanzata dai sindacati su cui il Ministro Orlando si è detto pronto a discutere è quello di introdurre un ulteriore elemento di selettività. Si vorrebbe dunque prorogare il blocco per i settori più in crisi, come quello tessile e il calzaturiero, sperando che anche per queste filiere la tempesta finirà e che si potrà tornare alla normalità, senza lasciare a casa nessuno. Altri settori hanno invece recuperato dalla crisi, come l'edilizia spinta dal Super Bonus 110% e gran parte della manifattura. I servizi come bar, ristoranti e settore turistico sono quelli che invece hanno subito più forte il colpo della crisi, ma è anche vero che si tratta delle aziende che più spesso utilizzano contratti flessibili e che dunque non hanno avuto bisogno di licenziare per sfrondare la manodopera. Ci sono dunque buone ragioni per sperare che la ripresa economica risolverà i problemi oggi all'ordine del giorno, come ha detto anche il Ministro dell'Economia Daniele Franco. Il rimbalzino del PIL potrebbe essere più forte del previsto per quest'anno e in molti sono già usciti dal mercato del lavoro, tra precari lasciati a casa e licenziamenti comunque permessi, che non si sono azzerati, ma solo dimezzati l'anno scorso.