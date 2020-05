De Micheli: previsti poteri di stretta delle Regioni

Questo tipo di potere, che eventualmente una regione, due regioni, più regioni possano decidere di tenere più stretti le aperture e anche i trasporti e gli accessi è un potere che viene comunque previsto, quindi io credo che valutazioni a priori non ne dobbiamo fare. Sotto questo punto di vista se ci fossero dei problemi sanitari, il Ministero della salute non si tirerà certo mai indietro nel proteggere le persone, la sua prima missione l'ha svolta molto bene nel periodo del lockdown quand'eravamo davvero in grande difficoltà, anche emotiva, non lo nascondo e a maggior ragione proteggerà gli italiani ed eventualmente i campani, ma noi ci auguriamo che questo non accada.