Futuro MPS: i possibili scenari

Intanto bisognerà discutere con l'Europa perché il venditore, il Tesoro abbia più tempo per poter vendere, perchè chiaramente dovrà essere fatta una vendita a condizioni diverse e anche con meccanismi diversi, magari un'asta. Però anche lì, prima di fare l'asta devi mettere a posto meglio la banca. Cioè, adesso hai provato a vendere una casa da ristrutturare, hai capito che te la pagano poco e ti chiedono pure i soldi per la ristrutturazione, allora il ragionamento è stato: a questo punto me la ristrutturo io e poi la vendo, la do ad un'agenzia e me la vende ristrutturata. Semplificando tanto, ma diciamo la sostanza è questa. Allora bisogna chiedere più tempo però, Draghi andrà in Europa e dirà all'Europa: per favore, mi date del tempo in più così io ristrutturo questa banca? Con i soldi pubblici naturalmente. È esattamente quello che avrebbe dovuto fare prima di venderla all'UniCredit. Bisogna vedere quanto la Commissione Europea accetterà, questo che continua a essere un aiuto di Stato e quindi una situazione eccezionale. È possibile che la Commissione chieda quelli che si chiamano rimedi compensativi, cioè ulteriori tagli di costi, uscita da alcuni business, tagli di personale che andranno quindi gestiti e anche un aumento di capitale. C'è un aspetto in questa fase di ristrutturazione della banca. È possibile anche, e il mercato lo teme, che ci possa essere quello che si chiama "burden sharing", cioè un sacrificio di una parte delle obbligazioni subordinate, quelle più a rischio, che in questo momento sono in mano agli investitori istituzionali. Se queste venissero azzerate o tagliate nel loro valore, questo farebbe aumentare il capitale stesso della banca e comporterebbe anche un sacrificio dei privati che è quello che l'Europa chiede. Diciamo, abbiamo ancora da seguirla, da capire come si evolveranno le situazioni nei prossimi mesi, quindi avremo anche modo di sentirci e seguire tutte l'evoluzioni di questa saga che dura ormai da quasi 13 anni.