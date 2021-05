Ci sono delle norme che abbiamo messo già nelle norme di bilancio dei governi precedenti per agevolare il rientro dei ragazzi dall'estero qui, secondo me, è proprio più un tema di provare ad offrire, non solo borse di studio, non solo ingressi agevolati nel mondo del lavoro, ma una vera e proprio strategia di emancipazione, con un pacchetto di norme, penso alla prima che è stata presentata anche dal Presidente Draghi, in aula, che è quella dell'agevolazione sui mutui nell'acquisto della casa, è chiaro che se i ragazzi neanche riescono ad avere la possibilità di avere un mutuo per acquistare casa, difficilmente riusciranno ad ottenere quell'emancipazione di cui hanno bisogno e andranno a cercare, poi, fortuna all'estero.