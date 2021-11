L'Ue promuove la manovra ma avverte: attenzione alla spesa

La nuova ondata della pandemia preoccupa l'Europa non solo per le conseguenze sanitarie, ma anche per le ripercussioni che, le nuove restrizioni, potrebbero avere sull'economia. "E' chiaro non ci aspettiamo che ci sia lo stesso impatto che abbiamo avuto l' inverno scorso con il lock down" Il commissario europeo agli affari economici Paolo Gentiloni ricorda come confidente stia vivendo una forte crescita e la ripresa corre anche in Italia che incassa, da Bruxelles, la promozione sulla manovra per il 2022. Nessun segno rosso sull'ossatura della legge di bilancio inviata alle autorità comunitarie e che deve essere approvato entro dicembre. Questo disco verde non evita però, a Roma, di ricevere un invito alla prudenza sulla tenuta dei conti pubblici a mettere in guardia il nostro paese ma anche Belgio, Francia, Grecia e Spagna é vicepresidente della commissione Valdis Dombrovskis che sottolinea l'aumento della spesa pubblica, va tenuta sotto controllo aggiunge Gentiloni convinto che questo sia anche l'opinione di Palazzo Chigi. Il nostro enorme debito avverte l'Europa ci impone politiche fiscali attente, anche perché finanziarsi sui mercati, come fa l'Italia, nel prossimo futuro potrebbe costare di più. Da qui il suggerimento a monitorare i sostegni all'economia elargiti, in maniera colossale, per contrastare l'emergenza Covid; tutto questo lo sa bene il ministro del tesoro Daniele Franco secondo il quale quest'anno la crescita potrebbe superare di qualche punto il 6%, ma anche convinto che bisognerà marciare a buon ritmo fino al 2025 per poter gestire la zavorra che pesa sui conti statali, in questo senso, svolge un ruolo chiave nel Recovery Fund che, ci dice l'Europa, l' Italia dovrà utilizzare bene con investimenti in grado di dare linfa duratura alla ripresa.