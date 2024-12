Mi sembra chiaro, insomma, che siamo alle ultime battute, la legge di bilancio, quindi siamo alle limature finali. L'obiettivo è quello di chiuderla. E vorrei ricordare che sarebbe, insomma, un caso non molto frequente. Io negli ultimi anni non ricordo di non essere tornata, tra Natale e Capodanno per chiudere la Manovra. quindi sarebbe veramente un segnale importante e credo che riusciremo a farlo entro Natale.