I principali emendamenti alla manovra di bilancio

Si discute ancora di modifiche alla legge di bilancio per concludere il suo iter entro la fine dell'anno. Quali sono le principali andiamo a vederle: uno sconto sulle tasse per le imprese che assumono. Dal 24%, parliamo dell'Ires l'imposta sui redditi delle società, ridotta al 20% per chi non per tutti, ma solo per le aziende che reinvestono la maggior parte dei profitti in azienda e assumono questo per incentivare gli investimenti in un periodo complicato soprattutto per la produzione industriale. Quanto vale questa misura 400 milioni di Euro che è più o meno l'uno per cento del gettito complessivo dell'Ires quindi non stiamo parlando di una proporzione così importante, ma è un primo passo. Come sarà coperto con un ulteriore aumento degli anticipi che lo stato riceverà dalle banche e dalle assicurazioni 400-500 milioni di Euro, fino ad ora, si parlava di tre miliardi in due anni ora si parla di tre miliardi e mezzo; soldi che poi saranno restituiti al settore nei prossimi anni. Nella manovra si parla anche di criptovalute, perché su questo settore sulle valute digitali e si prospettava un aumento importante della tassazione al 42% rispetto al 26 attuale, mentre si dovrebbe concludere questo compromesso al 33% sulle plusvalenze, ma dal 2026 eliminando anche la franchigia fino a duemila Euro. Per le famiglie dovrebbe essere introdotto un bonus elettrodomestici fino a 100 Euro o 200 con ISEE più bassi per l'acquisto di elettrodomestici di classe energetica almeno B e prodotti in Europa. La Web Tax dovrebbe tornare nella versione iniziale, quella che esiste tutt'ora per le imprese digitali mentre sono alcune nuove tasse piccole per esempio sulle scommesse sportive o le tasse aeroportuali 50 centesimi a biglietto per la maggior parte degli aeroporti e i pedaggi autostradali che aumentano del 1,8 % in linea con l'inflazione. Ci sono anche gli altri annunci, ce ne sono diversi per esempio una detta stazione degli straordinari per infermieri specializzandi o una misura anti elusiva sulla Naspi per chi si dimette e poi viene licenziato nello stesso anno e lo sblocco del turnover per enti locali e forze dell'ordine. Di quanto stiamo parlando guardiamo questo classico che ci fa capire che è più o meno un miliardo, un miliardo e mezzo su 28 miliardi complessivi, lo scheletro della manovra rimane quello iniziale.