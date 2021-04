Si, è una stima dell'Istituto, ovviamente, quella ed è probabilmente verosimile, però si, è un nostro numero. Nella precedente rottamazione, l'Istituto ha stimato, appunto, una perdita di 12 miliardi, invece, quindi, quando si parla di questo tipo di provvedimenti, si mette in conto che l'Istituto, l'Agenzia delle Entrate, che sono i principali beneficiari di gettito previdenziale o fiscale, perdono esattamente quel credito che invece vanterebbero altrimenti. Un provvedimento giustificabile nella pandemia, ma probabilmente non condivisibile, proprio per i conti dello Stato.