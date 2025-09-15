Trump: abbiamo trovato un accordo su TikTok con la Cina

Sì, TikTok, il social network, uno dei social network più utilizzati al mondo, è da mesi in una diatriba legale, politica, diplomatica, perché una legge votata dal Congresso degli Stati Uniti, bipartisan tra democratici e repubblicani nel 2024, aveva stabilito che non può essere distribuito negli Stati Uniti un social network controllato da un Paese straniero. Questo è il post su Truth di Trump in cui dice: abbiamo trovato un accordo su una certa società che sta molto a cuore ai giovani americani. È certamente TikTok. Ti faccio sentire anche le parole di Scott Bessent, Segretario del Tesoro americano, che si trovava proprio a Madrid. Quindi, insomma, un controllo americano della società. Questo doveva già avvenire in realtà il 19 gennaio, poi Trump ha deciso tre rinvii della deadline per evitare che TikTok scomparisse dagli app store americani. Il tema è tutto sulla proprietà, come dicevamo, perché oggi Byte Dance, che è la società che ha in pancia TikTok, è proprio controllata per l'1% da Pechino, dal governo cinese. E questo non è stato accettato dalla politica americana, dal Congresso degli Stati Uniti, anche perché TikTok viene utilizzata da un giovane su tre per informarsi. E dunque molte aziende americane si sono avvicinate per acquistare il social network cinese nella sua versione americana, a costo stimato di circa 50 miliardi, tra Amazon, Microsoft, Perplexity e Oracle. Altra azienda su cui, insomma, c'è una leva negoziale evidentemente tra i due colossi, Nvidia, perché il governo cinese ha aperto un'indagine preliminare che avrebbe riscontrato che la società avrebbe violato le leggi cinesi sulla concorrenza. Nvidia che da mesi vuole e tenta di entrare proprio nel mercato cinese dei chip per fornire alle aziende di Pechino appunto la propria tecnologia. .