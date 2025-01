Piste perfette e sole sulle Alpi, nubi sugli Appennini

Ben trovati con le nostre informazioni meteo nivologiche, tutti a sciare questo fine settimana sulle Alpi le condizioni meteo saranno fantastiche, le piste ottime. Intanto iniziamo dalle ultime nevicate con le ultime perturbazioni atlantiche in transito che hanno regalato comunque paesaggi bianchi anche da Ovest sulle creste di confine alpine dalla Val d'Aosta al Piemonte ancora dei fiocchi residui e ci spostiamo a vedere le schede per confermare che comunque gli impianti sono praticamente aperti su tutte le Alpi, ma, guardate, le temperature scenderanno sensibilmente anche a Gressoney fino a -10 al mattino domenica quindi prudenza per le temperature basse ma condizioni che mantengono la neve permettono anche ovviamente la fornitura di neve artificiale, in questi casi con -15 con gli ultimi fiocchi ancora venerdì a Sestriere e poi spostandoci in Lombardia ritroviamo comunque condizioni ottime anche ai Piani di Bobbio, sopra il Lago di Como, il Lago di Lecco con temperature abbastanza basse ma il sole andiamo a vedere ancora più a destra fino a Bormio la situazione meteorologicamente parlando ottima perché venerdì le ultime velature poi il fine settimana è soleggiato la neve è anche farinosa e poi le immagini che parlano praticamente di un paesaggio fantastico anche in Trentino Alto Adige, l' Alpe di Siusi, guardate all'alba con il sole che illumina questa neve quest'anno presente in modo diffuso così come ovviamente a San Martino di Castrozza questa neve perfetta, questa pista leggermente inclinata invita a sciare. Poi anche gli alberi innevati per altro paesaggio romantico per chi magari vuole fare una ciaspolata in mezzo al bosco e poi le condizioni della neve ancora perfette a Folgarida con 23 impianti su 24 le temperature anche qua in calo, così come in Alta Badia ma insomma sono le temperature giuste per il mese di gennaio che fanno da cornice a questi panorami sempre più belli anche se è finito il Natale sembra di ritrovare un bellissimo pandoro, guardate qua con lo zucchero a velo siamo a Cortina e poi chiudiamo ancora più ad Est col Friuli Venezia Giulia, Tarvisio Monte Lussari provincia di Udine con la scheda che conferma tutto tranquillo e con l'alba che ci invita a questo monastero pronti con gli scarponi. Sull'Appennino invece ritroveremo un po' più di nubi ma tanta neve in arrivo anche sull'Appennino Meridionale e poi tornerà l'alta pressione la prossima settimana, si scierà anche al Centro- Sud. Queste le nostre informazioni meteo nivologiche, tutti i dati anche sull'app IlMeteo.