Al Nord instabilità al mattino ma con rapido miglioramento

Buongiorno e ben ritrovati con un nuovo aggiornamento meteo. Dopo un periodo di forte maltempo, specialmente al centro sud, questo ciclone ci ha abbandonato e ci sono buone notizie perché già, dall'inizio della prossima settimana dal lunedì torna l'alta pressione e le temperature saranno in rialzo. Andiamo a vederlo insieme, vediamo pochissime piogge nella giornata di lunedì. C'è ancora qualcosina su Alpi e in Calabria e in Sicilia. Martedì invece vediamo qui un quadro praticamente asciutto e le piogge non ci saranno più temperature contenute. Previsioni per domenica vediamo una nuova perturbazione al nord che porta ancora piogge, specialmente al mattino sul Triveneto lungo la dorsale appenninica c'è qualcosina anche in Lazio, ma anche in Calabria e per il resto vedremo un quadro molto asciutto. Lunedì poi come possiamo vedere, un quadro molto asciutto, le temperature in rialzo, e soltanto qualche pioggia, al sud. Martedì invece un quadro molto stabile. Le temperature in rialzo le vediamo benissimo su questa grafica qui, quindi le temperature massime ecco arriveranno anche tra i 20 ai 24 gradi. E con questo vi saluto, vi auguro buon proseguimento e vi ricordo che per ulteriori informazioni ce l'app Il Meteo. .