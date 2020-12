Capodanno tra maltempo e neve, nevica fino in pianura a NO

Ben ritrovati! Vediamo insieme le previsioni per le prossime ore con l'inizio del 2021, che sarà all'insegna del maltempo e anche della neve. Ma vediamo il dettaglio, allora lo facciamo dando uno sguardo alla nostra mappa, iniziando dal Centro Nord. Come vedete, una nuova perturbazione sfonderà l'Italia dal Nord Ovest e porterà anche neve, addirittura in pianura. Ancora neve nelle città di Milano, ma anche di Torino, e poi il maltempo si estenderà anche sul resto dell'Italia. Neve abbondante, ovviamente, sulle Alpi. Neve anche, però, sugli Appennini e poi, comunque, ancora fronti perturbati che colpiranno prevalentemente il versante tirrenico del Centro. Diamo uno sguardo anche a quello che accadrà al Sud e qua ancora, come vedete, la Campania colpita dal maltempo e rovesci anche temporaleschi, dunque restiamo con il fronte tirrenico perturbato. Poi, però, il maltempo si estenderà anche nell'interno. Come vedete, lo dicevamo, la perturbazione che arriva da Ovest e, dunque, molto colpita sarà anche la Sardegna. Poi la domenica, invece, la perturbazione lascerà l'Italia e, dunque, sarà un inizio del 2021 all'insegna, come dicevamo, del freddo, del maltempo, ma anche della neve. Per il momento è tutto.