Inizio dell'anno tra freddo e maltempo, neve in pianura

Buongiorno e buon anno, il 2021 inizia all'insegna del freddo, del maltempo e anche dalla neve, specialmente a nord ovest. Vediamo il dettaglio iniziando dal Centro-Nord. Come vedete la perturbazione ha raggiunto l'Italia proprio sfondando da ovest porterà maltempo, con precipitazioni anche nevose in pianura, soprattutto in Piemonte, alcuni fiocchi di neve potranno raggiungere anche i settori occidentali della Lombardia e anche il savonese a causa dell'irruzione della tramontana. Il maltempo si protarrà per tutto il fine settimana, insistendo specialmente sulla costa tirrenica, ma diamo uno sguardo anche a quello che accadrà invece al Sud. Qui la situazione è ancora di instabilità. Vedete temporali in Sardegna perché, come dicevamo, la perturbazione arriva da ovest, però poi arriverà anche a raggiungere la costa tirrenica, in particolare la Campania e raggiungerà anche l'interno dell'Italia. Poi, domenica, comunque, invece, la perturbazione si allontanerà dall'Italia, ancora però un tempo instabile, specialmente in Sardegna, con temperature ancora sotto la media. Per il momento è tutto, a più tardi.