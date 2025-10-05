La settimana si apre con un clima più mite e sereno

Buongiorno e ben ritrovati con un nuovo aggiornamento meteo, dopo una lunga fase di maltempo su tante regioni della nostra penisola, ci sono buone notizie. Torna l'alta pressione e quindi anche le temperature saranno in aumento dall'inizio di questa settimana, ma adesso andiamo subito a vedere le previsioni, cosa ci dicono? Vediamo già dalle temperature, che ci aspetta un quadro molto stabile su tutta la penisola. Ci sono le ultime piogge della nostra perturbazione al sud e comunque martedì, come potete vedere, ci aspetta un quadro molto asciutto, più nubi in Lombardia, ma per il resto molto asciutto con le temperature in aumento e le ultime piogge lunedì le possiamo benissimo vedere qui, ma le temperature comunque saranno in rialzo che ci fa vedere questa grafica. E con questo vi saluto, vi auguro buon proseguimento, buon inizio settimana e vi ricordo che per ulteriori informazioni c'è l'app Il Meteo. .